Весенние полевые работы в Тюменской области идут в плановом режиме

ТАСС, 4 июня. Ход проведения весенних полевых работ в Тюменской области обсудили на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор.

По словам замгубернатора, директора областного департамента АПК Владимира Чейметова, зерновыми и зернобобовыми засеяно свыше 617 тыс. га или 92% от плана, кукурузой на силос – 89%, однолетними травами – 83% от запланированного посева. Полностью завершен посев технических культур и овощей.

В пресс-службе главы региона уточнили, что первым в регионе завершил сев Заводоуковский городской округ. Ближе всего к исполнению посевного плана – Сорокинский, Аромашевский районы и Голышмановский городской округ. Всего темпы выше 92% в посевной имеют 12 муниципалитетов. Чейметов пояснил, что посевная в этом году идет с опережением темпов прошлого и позапрошлого годов, чему способствуют благоприятные погодные условия. В 2018 году яровой сев по данным на 3 июня составлял 72%, в 2017 году – 90%.

Замглавы региона также отметил, что селяне в полном объеме обеспечены семенами. Есть излишки семян зерновых и картофеля, которые они реализуют за пределами Тюменской области.

В целом, при проведении весенних полевых работ на сельхозпредприятиях Тюменской области задействовано более тысячи посевных агрегатов, 721 автозагрузчик семян, 363 бензовоза и автозаправщика ГСМ, 473 комплексных звена техобслуживания, сообщают в пресс-службе.