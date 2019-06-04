Тюмень, 4 июня. Завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший водитель автобуса - 2019". В Тюмень приехали 56 лучших водителей автобусов России. За призовой фонд в 1 000 000 рублей боролись представители из 21 региона страны: Ханты-Мансийского автономного округа, республики Татарстан, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Тюменской, Тверской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Липецкой, Костромской и других областей и регионов.

Целью конкурса, организованного Министерством транспорта Российской Федерации и Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (ОАО "НИИАТ"), являются повышение уровня профессиональной подготовки водителей, создание благоприятного психологического климата, информационной и методической поддержки для вовлечения субъектов Российской Федерации в мероприятия, предусмотренные Федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах", созданной в целях совершенствования профессиональных знаний, повышения роли и популяризации профессии водителя автобуса, формирования у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения.

Состязания проходили с внедрением элементов стандартов WorldSkills, однако без ограничения по возрасту для участников. Александр Мосягин из Рязанской области стал самым молодым участником конкурса, ему 24 года.

В этом году в соревнованиях приняли участие три представительницы прекрасного пола. Лучшей среди девушек стала Олеся Кайлоринова, заняв пятое место в категории "автобусы большой вместимости" на ЛиАЗ-529265. Таким образом, девушки вошли в пятерку финалистов конкурса и лучших водителей России.

В течение трех конкурсных дней водителям необходимо было продемонстрировать знания правил дорожного движения и выполнить заранее утвержденные элементы во время прохождения специальной трассы, где они демонстрировали навыки скоростного маневрирования и управления автобусом в ограниченном пространстве в двух категориях: автобусы большой вместимости (ЛиАЗ-529265) и автобусы средней вместимости (ПАЗ 320405-04).

Конкурсная трасса была составлена таким образом, чтобы учесть ситуации, с которыми водители сталкиваются в своей повседневной работе. В последний день соревнований проверялись теоретические знания по ПДД.

По итогам соревнований лучшим водителем в категории "автобусы большой вместимости" стал Карнаухов Антон Викторович из Оренбурга.

В категории "автобусы средней вместимости" лучший водитель России – Третьяков Федор Михайлович из Тюмени.

Призовые места распределились следующим образом:

Автобус большой вместимости (ЛиАЗ-529265):

1 место – Карнаухов Антон Викторович, г. Оренбург, Оренбургская область;

2 место – Быков Николай Викторович, г. Тюмень, Тюменская область;

3 место – Лябаев Павел Александрович, г. Тольятти, Самарская область.

Автобус средней вместимости (ПАЗ 320405-04):

1 место – Третьяков Федор Михайлович, г. Тюмень, Тюменская область;

2 место – Бортвин Владислав Владимирович, г. Тобольск, Тюменская область;

3 место – Омельченко Юрий Иванович, г. Сургут, ХМАО.

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