Более 60 мероприятий пройдут в рамках III Форума социальных инноваций регионов

Москва, 4 июня. В Москве с 19 по 21 июня в павильоне № 75 на ВДНХ пройдет III Форум социальных инноваций регионов. В нем примут участие более 30 тыс. человек — представители органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества, волонтерского движения, а также жители Москвы, неравнодушные к социально важным вопросам.

Форум станет площадкой для презентации лучшего опыта социальной работы. Его цель — оказать содействие развитию социальной инфраструктуры в России и способствовать улучшению качества жизни различных категорий населения. На сегодняшний день во всех регионах России созданы программы социального назначения, которые направлены на повышение уровня жизни граждан. Многие из них будут представлены в Москве в рамках форума.

Так, Московская область представит на форуме несколько проектов, посвященных решению медицинских проблем. В частности, организаторы проекта "Пятый элемент" расскажут о том, как правильно создавать адаптивную многофункциональную мебель для людей с ограниченными возможностями здоровья и лиц пожилого возраста. Кроме того, от Московской области на форуме будет представлен центр гериатрического ухода и реабилитации "Жуковка" для пожилых людей, построенный по лучшим мировым стандартам.

Санкт-Петербург покажет в рамках форума онлайн-платформу "Мое здоровье — профилактика", которая дает возможность человеку получить персональные рекомендации по предотвращению заболеваний и план диспансеризации или профосмотра по результатам тестирования с дальнейшей возможностью онлайн-записи к врачу в рамках программы ОМС.

Саратовская область в Москве презентует несколько своих инновационных разработок, направленных на поддержку молодых отцов, инвалидов и пожилых людей. А представители Крыма расскажут о проекте "Дневник вожатого Terra Unique", который реализуется в детском лагере, где уделяется внимание каждому ребенку в зависимости от его особенностей, настроения и пр.

Помимо вышеперечисленных, также свои разработки представят и другие регионы - Краснодарский край, Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республика Крым, Республика Бурятия, Республика Северная Осетия - Алания, а также Волгоградская, Ленинградская, Калужская, Вологодская, Тюменская, Калининградская, Свердловская, Самарская, Ульяновская, Липецкая, Пензенская области и др.

Власти столицы представят масштабную программу "Москва — территория инновационных решений прорывного развития". Она продемонстрирует лучшие столичные практики в социальной сфере, доказавшие свою эффективность. Еще одним из проектов, представленных Москвой, станет программа "Московское долголетие". На форуме создадут целый парк долголетия, где будут проходить открытые уроки для пенсионеров, будут работать специалисты, которые поделятся с представителями регионов опытом реализации программы.

Форум социальных инноваций регионов — это крупнейшая дискуссионная площадка для обсуждения социальных проблем, презентации прорывных технологий инновационного развития социальной сферы и лучших социальных практик субъектов Российской Федерации. Впервые форум прошел в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов страны.

В этом году в рамках форума пройдет более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития. В деловой программе примут участие члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и представители правительства Москвы.

На форуме примут участие и международные эксперты. Среди них Гер Граус, директор по международным образовательным программам KidZania, Велла Франсуа, профессор Университета Тулузы, а также Дэн Бюттнер, известный американский путешественник и писатель, и Митио Каку, известный футуролог.

Все дни работы форума будет открыта интерактивная выставка, на которой состоится презентация наиболее значимых инновационных проектов в социальной сфере. А в рамках культурной программы будут организованы благотворительные спектакли для взрослых и детей с участием известных артистов. Узнать о том, как попасть на спектакль, можно на сайте форума. Все собранные средства будут переданы в благотворительные фонды.

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Сугра Гаджиева