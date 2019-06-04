Пушкинский музей покажет выставку "Щукин. Биография коллекции"

Москва, 4 июня. ГМИИ им. А.С. Пушкина с 19 июня по 15 сентября покажет выставку "Щукин. Биография коллекции" - одну из наиболее значительных коллекций искусства европейского модернизма, охватывающую важнейшие художественные течения конца XIX – начала ХХ века.

Выставка займет практически все пространство музея. Проект представит историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст, который помогут воссоздать собрания братьев – Петра, Дмитрия и Ивана. В экспозицию войдут знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров. Задача выставки – показать одно из крупнейших мировых собраний максимально полно. Разделенная в 1948 году между московским и петербургским музеями коллекция воссоединится на выставке в ГМИИ им. А.С. Пушкина, что станет знаковым событием для российской культуры.

Сергей Иванович Щукин (1854–1936) происходил из московской купеческой семьи. Собирательством живописи он увлекся лишь после сорока лет, в то время как его братья были одержимы коллекционированием с молодости. Дмитрий, Петр и Иван повлияли на характер коллекционирования Сергея. Первые залы выставки посвящены братьям Щукиным и образам их коллекций. Петр Щукин собирал исторические реликвии, ювелирные украшения, предметы декоративно-прикладного искусства и быта. Его коллекция, ставшая важнейшей частью Государственного исторического музея, была эклектична и разнопланова, нередко вызывала скептическое отношение современников. Но вместе с тем Петр одновременно с Сергеем открыл для себя новую французскую живопись. Дмитрий Щукин – просвещенный коллекционер и знаток истории искусств – собирал произведения старых мастеров, отдавая особое предпочтение голландским живописцам XVII века. Залы искусства Голландии в ГМИИ им. А.С. Пушкина в значительной степени сформированы из произведений, принадлежавших Дмитрию. Самый младший из братьев, Иван Щукин, – все еще мало изученная фигура. Он был человеком разносторонним, знатоком Парижа и парижской жизни, его художественно-литературный кружок "Щукинские вторники" посещали представители богемы. Именно младший брат ввел Сергея в художественную среду и привлек его внимание к современному французскому искусству. На выставке будет показана лишь небольшая часть произведений, некогда принадлежавших Ивану Щукину: из-за частых финансовых затруднений он был вынужден продавать свои собрания. Большинство сведений о коллекциях Ивана сохранились только в каталогах аукционных распродаж.

Коллекция Сергея Щукина – ось выставки. Вкус Щукина сформировался не сразу. Многоплановость его пристрастий в первые годы собирательства демонстрирует диапазон интересов, достаточно типичный для московских предпринимателей той поры. Первые произведения импрессионистов, приобретенные в 1898 году, положили начало собранию, с которым Сергей Щукин вошел в историю как коллекционер радикальной живописи, собравший произведения, без которых невозможно представить историю искусства ХХ века. Начав с приобретения традиционных пейзажей, менее чем за 20 лет Сергей Щукин сформировал одно из лучших в мире собраний новой французской живописи. Характер этой коллекции определяют революционные произведения, поворотные для русского художественного процесса и для мирового искусства ХХ века в целом.

Центральная часть экспозиции – "реконструкция" коллекции Сергея Щукина, она воссоздает путь и логику собирателя, позволяет увидеть, как формировался и менялся его вкус. Каждому большому увлечению коллекционера посвящен отдельный зал.

К выставке изданы альбом-каталог и биография "Сага о Щукиных. Собиратели шедевров" (автор – Наталия Семенова), подготовлены образовательная и инклюзивная программы, разработан маршрут "По Щукинской Москве" для мобильного приложения "Узнай Москву".

Выставка "Щукин. Биография коллекции" будет проходить одновременно с проектом "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" (19 июня – 29 сентября 2019, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, ул. Волхонка, д. 14), который представит одно из ведущих мировых собраний современного искусства. Две выставки помогут зрителям проследить сходство и различие собирательских стратегий на рынке современного искусства в начале XX и XXI веков.

Генеральный партнер выставки – Сбербанк. Стратегический партнер выставки – ТМХ.

Даты проведения: 19 июня — 15 сентября 2019 года.

Пресс-показ: 17 июня 2019 года.

Место проведения: ГМИИ им. А.С. Пушкина, Главное здание, ул. Волхонка, д. 12.

Музеи-участники: ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей, Государственный музей Востока, Музеи Московского Кремля, Государственный музей керамики и "Усадьба Кусково XVIII века", Музей изобразительных искусств (Будапешт).

Возрастная категория 18+