Еврейский музей открыл выставку "Спасший одного спасает весь мир"

Москва, 5 июня. Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку "Спасший одного спасает весь мир. Праведники народов мира и их истории", посвященную людям, рисковавшим своей жизнью ради спасения евреев в годы нацистской оккупации Европы. Звание Праведника присуждалось человеку, который принимал участие в спасении даже одного еврея от немедленного уничтожения или депортации в лагеря смерти – этого звания удостоилось больше 26 тыс. человек из 51 страны.

С приходом к власти в 1933 году Адольфа Гитлера ужесточились немецкие законы по отношению к еврейскому населению страны. Сначала в Германии, а затем и на других территориях стремительно растущего Третьего рейха евреи лишались гражданских прав и собственности, исключались из экономической жизни страны, им было запрещено заниматься многими профессиями. Вскоре евреев стали заключать в концлагеря и гетто, открыто истреблять.

В атмосфере постоянной угрозы жизни, военных действий и предательств в страхе жили не только евреи, но и люди, которые хотели или могли бы прийти им на помощь. Истории таких спасений – это истории высокопоставленных дипломатов, нарушавших прямые приказы своих начальников и незаконно выдававших спасительные документы; бедных крестьян, прятавших своих еврейских соседей в подвалах и колодцах; служителей церкви и настоятелей монастырей, помогавших еврейским беженцам скрыться от преследователей; одиноких женщин, взявших на воспитание еврейских детей уже погибших родителей.

В то время, когда было сложно прокормить себя и своих близких, уберечь свои семьи от войны, эти люди брали на себя ответственность за жизни зачастую совершенно незнакомых им людей. Часто спасителям это стоило жизни.

Выставка в Еврейском музее не только расскажет знаменитые истории спасения, но и откроет имена менее известных Праведников. Будут исследованы исторические материалы, связанные с этой страницей истории Холокоста. Среди экспонатов выставки – документы, фотографии и видеосвидетельства, предоставленные музеем Яд ва-Шем в Иерусалиме и Мемориальным Музеем Холокоста в Вашингтоне.

Количество спасенных ничтожно мало по сравнению с 6 млн жертв Холокоста, однако для того, чтобы подчеркнуть ценность каждой спасенной жизни, Праведникам вручается именная медаль со словами: "В благодарность от еврейского народа. Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир".

Даты проведения выставки: 5 июня – 28 июля 2019 года.

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