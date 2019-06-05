В Сколтехе наградили победителей Программы поддержки молодых ученых по системной биологии

Москва, 5 июня. В новом кампусе Сколковского института науки и технологий состоялась IV церемония награждения победителей Программы поддержки молодых ученых по системной биологии. Победители – молодые российские ученые – проводят исследования в области системной, клеточной и молекулярной биологии. Грант рассчитан на три года, ежегодный размер финансовой поддержки составляет не менее 600 000 рублей. Полученные средства ученые могут расходовать по своему усмотрению: на участие в международных научных конференциях, поездки в партнерские лаборатории, реактивы и публикации в научных журналах.

Отбор стипендиатов программы проходит на конкурсной основе. Из 22 поданных заявок члены совета программы выбрали пять лучших. Дипломы победителям вручили профессор Константин Северинов, директор Центра наук о жизни Сколтеха, профессор Далия Коэн, руководитель исследовательского центра Beryllium, и профессор Мануэль Пайтч, главный исполнительный директор по научно-исследовательской работе компании ФМИ. Основным критерием успешности проектов являются публикации в рецензируемых научных журналах и доклады на международных конференциях.

Профессор Мануэль Пайтч, старшее должностное лицо по научно-исследовательской работе компании ФМИ, отметил: "Поддержка развития науки и высшего образования – один из ключевых принципов корпоративной социальной ответственности нашей компании во всем мире и, в частности, в России. Мы рады внести свой вклад в развитие российской науки, оказывая поддержку молодым российским ученым. Не секрет, что российская наука – одна из сильнейших в мире, в стране работают сотни научно-исследовательских организаций, а российские ученые ежегодно становятся авторами множества научных публикаций. Потенциал российской науки действительно впечатляет. И здесь наши усилия важны для того, чтобы российские ученые имели возможность продолжать заниматься наукой высочайшего уровня".

С момента запуска программы в 2016 году гранты получили уже 20 ученых. Программа реализуется при поддержке аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл” (ФМИ) в России. Подробнее о программе можно узнать на сайте.