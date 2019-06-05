Около 30 проектов презентуют на площадке Территории инноваций Фонда Росконгресс на ПМЭФ

Москва, 5 июня. В рамках Пространства доверия, уникальной площадки Фонда Росконгресс на Петербургском международном экономическом форуме – 2019, откроется Территория инноваций. Впервые проект был представлен на Форуме в прошлом году. Теперь он вышел на новый уровень.

Количество проектов, которые примут участие в выставочной зоне Территории инноваций, увеличилось в три раза – до 28. Молодые разработчики получат возможность презентовать инвестиционному сообществу свои проекты в IT-секторе, e-commerce, smart city, тяжелой промышленности и других перспективных областях.

Значительно расширилась и деловая программа. В течение всех дней Форума на площадке Территории инноваций пройдут VR-презентации, питч-сессии, встречи молодых технологических лидеров и около 20 панельных дискуссий.

"Мы работали целый год и подготовили много различных форматов, чтобы сделать Территорию инноваций качественным и по-настоящему прорывным продуктом. Этот проект очень важен для нас, чтобы содействовать формированию в России нового поколения технологических предпринимателей и показать конкурентоспособность российских компаний", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Цель Территории инноваций – организовать диалог между экспертами в области инновационных проектов, искусственного интеллекта и цифровой экономики. Участниками Территории инноваций на ПМЭФ станут генеральный директор компании "ВЭБ Инновации" Олег Теплов, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, президент АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев, основатель Ethereum Виталий Бутерин, старший партнер Baring Vostok Capital Partners Елена Ивашенцева, генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, основатель проектов The Bell и "Русские норм!" Елизавета Осетинская и другие известные персоны.

Гости Форума узнают из первых уст, какое будущее ждет криптовалюты, как искать и на каких условиях инвестировать в стартапы, а также смогут ли маркетплейсы придать импульс развитию малого и среднего бизнеса.

Также в этом году на Территории инноваций пройдут два масштабных конкурса: открытый международный конкурс разработок в сфере искусственного интеллекта (AI) East Bound и "Питч-сессия на миллиард" – конкурс инновационных стартапов Business Priority.

Соорганизаторами конкурса East Bound выступают Фонд Росконгресс, "ВЭБ Инновации" и фонд "Сколково". На сессиях ожидается как минимум по пять инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона с капиталом от $100 млн до $1 млрд, которые выступят в роли жюри. Питч-сессии будут организованы по географическому принципу: в первый день в них примут участие крупные инвесторы и бизнесмены из Китая, во второй день – из других стран Юго-Восточной Азии. К участию приглашены представители крупнейших технологических компаний, таких как Huawei, Tencent, Alibaba.

Конкурс Business Priority, проводимый Фондом Росконгресс совместно с Международным фондом технологий и инвестиций, Фондом развития цифровой экономики и фондом "РК-Инвестиции", не ограничен какой-либо одной технологической темой. Отобранные по результатам заседания жюри проекты получат финансовую помощь на развитие бизнеса в размере до 50 млн рублей. Общий инвестиционный фонд конкурса составит 1 млрд рублей.

Более подробно ознакомиться с программой можно на сайте ПМЭФ-2019 по ссылке.

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