В УрГПУ подвели итоги учебного года в педагогических классах в Свердловской области

ТАСС, 5 июня. Представители администраций управлений образования, руководители школ, кураторы и выпускники педагогических классов из Свердловской области и Екатеринбурга собрались в крупнейшем педагогическом вузе Урала – Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) - для подведения итогов учебного года.

"Сегодня в регионе действуют 13 профильных педагогических классов, которые были созданы по инициативе Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и Уральского государственного педагогического университета", - сообщили в пресс-службе вуза.

Ректор УрГПУ Светлана Минюрова представила презентацию, где показала динамику проекта за три года реализации: от четырех открытых педагогических классов в 2016 году до тринадцати в настоящее время. В большинстве случаев дополнительное двухлетнее образование в области педагогики школьники получают в ресурсном центре, созданном на базе одной из школ города.

"Наша задача — сформировать у ребят общекультурные универсальные компетенции и профессиональную направленность. Больше всего нам бы хотелось, чтобы выпускники остались верны выбранному пути, а самый идеальный эффект, который мы можем получить, — чтобы ребята отучились в нашем вузе и вернулись в одну из школ своего округа уже педагогами", - сказала ректор.

Константин Фролов, выпускник первого набора педагогического класса школы №2 из города Первоуральска, первокурсник института математики, физики, информатики и технологий УрГПУ, отметил преимущества, которые он получил от дополнительного образования — лидерские и коммуникативные навыки, необходимые учителю, базовые знания по педагогике и два дополнительных балла при поступлении в УрГПУ за второе место в конкурсе эссе.

По итогам 2018 года в УрГПУ поступили 15 выпускников педагогических классов, из них 13 — это выпускники Первоуральского педагогического класса школы №2.

И.о. директора департамента общего и дополнительного образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская поблагодарила участников проекта от лица министра Юрия Биктуганова и своих коллег и пожелала профессионального оптимизма и вдохновения, чтобы двигаться дальше.

Заместитель начальника департамента образования Администрации Екатеринбурга Ольга Бабченко отметила, что в Екатеринбурге есть проблема нехватки педагогических кадров и высокой нагрузки учителей, и, как следствие, профессионального выгорания. "Нам не просто нужны новые кадры, нам нужны кадры нового качества — новые люди, которые оживят, поведут за собой, обновят нашу систему", – сказала она, добавив, что департамент образования Администрации Екатеринбурга готов поддерживать проект "Педагогические классы", в частности, создать ассоциацию школ, влившихся в это движение — для обмена опытом, инновациями, идеями.

О проекте в регионе и областном центре

В завершающемся учебном году проект стартовал в Екатеринбурге. Педагогические классы открылись на базе школ №148 и №166, их первые выпускники готовятся поступать в УрГПУ. В следующем году планируется открытие педагогической подготовки для девятиклассников в школе №208 и открытие общеобразовательного класса по социально-экономическому профилю в школе №148.

Об опыте реализации проекта "Педагогические классы" в городе Асбесте (Свердловская область) рассказала начальник управления образования Асбестовского городского округа Светлана Валеева. Из педагогического класса здесь выпускается 12 старшеклассников — все они планируют поступать в УрГПУ.

После встречи в актовом зале специалисты УрГПУ — директор департамента стратегии и информационной политики Наталья Паэгле и директор центра академического взаимодействия, координатор проекта "Педагогические классы" Наталья Белоусова — ответили на вопросы представителей управлений образования и школ муниципалитетов, которые хотят присоединиться к проекту в следующем учебном году.

Концепция создания педагогических классов была разработана специалистами УрГПУ совместно с представителями Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и реализуется в Свердловской области с целью подготовки мотивированных на будущую профессию выпускников.

Об университете

УрГПУ был основан в 1930 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них - академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.