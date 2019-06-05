Гайский ГОК продолжает обновлять горно-шахтную технику

ТАСС, 5 июня. С начала текущего года в ПАО "Гайский ГОК" (ГГОК, предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании, г. Гай Оренбургской области) поступило более 15 единиц горно-шахтной самоходной техники. В частности, сообщают в пресс-службе УГМК, на подземном руднике введены в работу две буровые проходческие установки типа Boomer S1D на пневмоколесном ходу с дизельным приводом, оборудованные одним манипулятором с гидравлическим перфоратором (производитель Atlas Copco, Швеция). На открытый рудник с начала года поступило восемь 55-тонных БелАЗов и погрузчик американской фирмы CATERPILLAR. В шахтостроительное управление комбината поступили две буровые установки и погрузочно-доставочная машина LK-1M.

Кроме того, впервые комбинат приобрел самоходную буровую установку для анкерного крепления Sandvik DS311 (производитель Sandvik Mining and Rock Technology, Финляндия). Это компактный механизированный анкероустановщик, который обеспечивает превосходное соотношение длины анкерной крепи к высоте горизонтальных выработок и может безопасно эксплуатироваться одним оператором и дает возможность монтажа анкерной крепи длиной от полутора до трех метров. Во время работы оператор находится на устойчивой площадке в кабине с защитой от падающих предметов и опрокидывания, сертифицированной по стандартам FOPS/ROPS. Механизированная установка крепи обеспечивает производительность, долгосрочную работу и отличное техническое состояние анкеров.

В настоящее время новая буровая установка для анкерного крепления проходит обкатку на подземном руднике комбината. Теории и практике работы на новой технике специалистов подземного рудника обучал представитель фирмы Sandvik. Все прошедшие обучение операторы, сдав экзамены, получили соответствующие сертификаты.

По словам специалистов комбината, новая установка, в первую очередь, позволила освободить проходчиков от физического труда при креплении горных выработок анкерами, которое ранее происходило вручную с использованием цементно-песчаного раствора. С вводом в работу нового оборудования процесс крепления стал полностью автоматизированным – установка, управляемая одним оператором, и бурит шпуры под анкера, и тут же их устанавливает, экономя время и силы проходчиков.

Кроме того, по программе модернизации изношенного оборудования с начала июня текущего года комбинат ожидает поступления шахтных погрузчиков CAT-R1700G, грузоподъемностью 14 т, и шахтных самосвалов AD-30, грузоподъемностью 30 т, американской фирмы CATERPILLAR. Ввод в эксплуатацию данного оборудования значительно облегчит и повысит производительность по добыче руды.

В целом, в 2019 году общий объем финансирования Гайского ГОКа на приобретение горно-шахтной техники по планам замены и модернизации изношенного оборудования, не входящего в смету строек, составит более 2,3 млрд рублей.

О предприятии

ПАО "Гайский ГОК" - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году, является для предприятий Холдинга крупнейшим поставщиком сырья. Одно из крупнейших горных производств Южного Урала основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области. Вся добываемая ГГОКом руда подземным и открытым способами перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. В составе уникальной гайской руды, кроме меди, содержатся цинк, сера, золото, серебро, а также редкие и рассеянные элементы. В ГГОКе работает около 6,5 тыс. человек.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.