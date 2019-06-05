На площадке парка "Зарядье" прошло совещание по подготовке МАКС-2019

Москва, 5 июня. Совещание по подготовке XIV Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 с участием представителей ведущих отечественных компаний авиационно-космической отрасли, а также администраций ряда регионов Российской Федерации, состоялось в Москве на площадке парка "Зарядье". Участники мероприятия, прошедшего под председательством заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Олега Бочарова, констатировали высокую степень готовности к проведению выставки.

Ключевым предметом обсуждения стало формирование выставочной программы салона. Олег Бочаров обратил внимание присутствующих на необходимость акцентирования внимания при определении перечня экспонатов на передовых, инновационных разработках, отвечающих вызовам, стоящим перед авиаиндустрией. "Мы видим, в каких направлениях сегодня возможен прорыв: это сверхзвук, более электрический самолет и гибридная силовая установка, аэротакси, робототехнические комплексы. Мы должны показать научно проработанные концепции, а там, где есть достижения, наглядно их продемонстрировать", - подчеркнул он.

Заместитель генерального директора ОАО "Авиасалон" Владимир Советкин проинформировал участников совещания о работе с экспонентами. По его словам, на начало июня получены заявки на 95% экспозиционных площадей в павильонах, при этом за 12 недель, оставшихся до открытия выставки, ожидается получение значительного количества дополнительных заявок. Значительная часть зарезервированных площадей уже законтрактована, дополнил Советкин. Замдиректора выставочной компании констатировал, что со стороны иностранных компаний отмечается высокий интерес к участию в выставочной программе.

Широкое представительство на МАКС-2019 ожидается со стороны российских регионов, в которых сосредоточены предприятия авиационно-космической отрасли. Республика Татарстан, Ульяновская и Самарская области, а также Пермский край уже сформировали концепции участия в салоне. Продолжаются переговоры с администрациями Москвы, Московской и Нижегородской областей, Хабаровского края. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что экспозиция региона осветит работу единственной в стране особой экономической зоны портового типа, будут представлены возможности центра кастомизации, а также потенциал учебных заведений области. Значительное внимание будет уделено работам внутри авиационного кластера в направлении создания новых материалов для композитного производства. Кроме того, Морозов анонсировал проведение в рамках МАКС-2019 конференции с широким участием авиастроительных регионов России.

По окончании совещания его участники осмотрели выставку "Звезды МАКС в парке "Зарядье".

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