Культурный проект "Русские сезоны" расширяет географию

Москва, 5 июня. Статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова сообщила журналистам, что после Франции, которая примет "Русские сезоны" в 2020 году, в 2021 году фестиваль пройдет на Корейском полуострове. Пока возможности сторон и программа прорабатываются, однако, по словам Маниловой, "нам понятно, что они попросят, чтобы в основе "Русских сезонов" был русский балет и классическая музыка в самом высоком исполнении". "Будем слушать партнеров", − добавила она.

В 2022 году для проведения фестиваля были выбраны скандинавские страны: Дания, Швеция и Норвегия. Два года, по словам Маниловой, достаточный срок, чтобы хорошо проработать эту историю.

Возрастная категория 18+

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланированы более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Контакты для СМИ

media@russianseasons.org