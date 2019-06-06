Международная конференция под эгидой ЮНЕСКО пройдет в рамках XI Международного IT-Форума

ТАСС, 6 июня. Вторая международная конференция "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия" пройдет 9-12 июня в Ханты-Мансийске под эгидой и в сотрудничестве с ЮНЕСКО в рамках XI Международного IT-Форума c участием стран ШОС и БРИКС, сообщают в оргкомитете мероприятия.

В конференции (18+) примут участие ученые из 35 стран, представляющие все континенты и разные дисциплины – информатику, социологию, политологию, философию, футурологию, экономику, историю, а также дипломаты, политики, представители органов управления и журналисты.

В программе четырехдневной конференции – тематические дискуссии "Цифровой век: куда идем?", "Свобода информации: глобальные вызовы утопии", "Сохранение культурного и научного наследия в цифровой век", "Злонамеренное использование искусственного интеллекта и международная информационно-психологическая безопасность", "Медийно-информационная грамотность и информационная этика", "Технологии и языковое разнообразие" и другие.

Миссия конференции

Конференция призвана содействовать сокращению разрыва между темпами развития в сфере информации, коммуникации и соответствующих технологий и возможностями осмысления изменяющейся реальности наукой и обществом и, соответственно, возможностями влияния на вектор и характер прогресса.

"Скорость изменений во всем мире, порождаемых стремительными и непрерывными изменениями в сфере информации и коммуникации, столь высока, что у общества недостает времени ни на их глубокое и всестороннее осмысление, ни на формирование адекватной реакции. По большей части исследуется уже уходящая реальность; попытки описания и анализа актуального состояния, прогнозирования возможных направлений развития и последствий сводятся к оперированию устаревающими моделями и подходами", - отмечают организаторы.

Развитие встраиваемых систем и устройств, искусственного интеллекта и машинного обучения, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности, аналитики больших данных и облачных вычислений, блокчейна и др. стимулирует переход к новому технологическому укладу. При этом позитивные ожидания, связанные с научно-техническим прогрессом, соседствуют с отчетливо ощущаемыми угрозами приближающегося будущего, которые описываются и анализируются представителями различных дискурсов – от массмедийного до научного и политического.

Проблематика конференции

Все более заметными становятся такие серьезные проблемы, как перепроизводство информации, вызывающее ее обесценивание и потерю авторитета профессиональными СМИ; всепроникающие коммуникации на фоне постоянно усложняющихся коммуникативных технологий; постепенное отчуждение человека от генерирования смыслов и ценностей и превращение его в функциональный придаток коммуникационных потоков; вытеснение автоматизированными "социальными алгоритмами" традиционных культурных регуляторов общественных отношений и процессов; размывание границ между реальным миром и цифровым, широкое распространение упрощенных виртуальных имитаций и симулякров.

Также эксперты отмечают такую восходящую междисциплинарную проблему, как расцвет "постправды", введение в политическую и медийную культуру "фейков", "кликбейтов", "хайпа" и других инструментов формирования "постреальности".

"Конференция будет посвящена обсуждению этих и других новых проблем, явлений и тенденций – как отчетливо проявившихся в последнее десятилетие, так и тех, которые пока осознаются в меньшей степени, но, возможно, окажут заметное влияние на социокультурный ландшафт в ближайшем будущем", - отмечают организаторы.

Об организаторах

В роли непосредственных организаторов конференции выступают Российский комитет Программы ЮНЕСКО, Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, а также Дипломатическая академия при МИД России. Конференция проводится при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

"Проведение конференции является новым крупным вкладом Югры и всей Российской Федерации в реализацию главной программы ЮНЕСКО в области коммуникации и информации – Межправительственной программы ЮНЕСКО "Информация для всех", - отмечают в оргкомитете.

О Международном IT-форуме

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В 2019 году форум пройдет в Ханты-Мансийске 10-11 июня. Основная тема форума - цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС. Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят не менее 3 тыс. участников. В 2018 году на мероприятие приехали представители 55 стран и 43 регионов России. Генеральные партнеры IT-Форума: Ростелеком, Лукойл, ПРАЙМ ГРУП, Славнефть-Мегионнефтегаз. ТАСС - генеральный информационный партнер IT-Форума.