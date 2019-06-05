Челябинский ученый впервые опубликовал утраченную после войны коллекцию боспорских монет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Ученый Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова впервые опубликовал коллекцию боспорских монет, похищенную нацистами в годы Второй мировой войны из Керченского музея, в книге "Античные монеты. Довоенная коллекция, переданная Федеративной республикой Германии". Об этом в среду сообщили журналистам в управлении информационной политики университета.

"В томе впервые публикуется коллекция боспорских монет, насчитывающая 488 экземпляров, поступившая в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (ВКИКМЗ) из ФРГ в 2010 году. Предположительно, это часть нумизматического собрания Керченского Историко-археологического музея им. А. С. Пушкина, утраченного в годы Второй мировой войны. Коллекция включает редкие и неизданные монеты, в нее входят десять золотых и почти 60 серебряных монет, в том числе великолепная подборка боспорского серебра V-I века до н.э., а также золото италийских городов Метапонта и Тарента, раннее серебро Акраганта на Сицилии и медь Арада, Финикия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что новый том продолжает серию публикаций античных монет из нумизматического собрания ВКИКМЗ, который располагает одной из самых крупных в мире коллекций боспорских монет, насчитывающей около 14 000 экземпляров. "Основным автором предыдущих двух томов также является Михаил Абрамзон", - уточнили в университете.

О похищении коллекции

В августе 1943 года и июне 1944 года по распоряжению оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга наиболее ценные экспонаты Керченского музея были направлены в Симферополь, а затем вывезены в Германию. "Среди самых ценных довоенных коллекций Керченского музея древностей особое место занимала нумизматическая коллекция. В конце 1943- начале 1944 года советским командованием была осуществлена Крымская наступательная операции, в ходе которой Крымский полуостров был полностью освобожден от захватчиков. Известно, что директор Керченского музея, сотрудничавший с оккупационными властями, вылетел из Крыма на немецком самолете, увозя с собой нумизматическую коллекцию и другие ценности, следы коллекции затерялись", - цитирует пресс-служба Абрамзона.

О возвращении коллекции

В июле 2008 года служба контроля за перемещением культурных ценностей ФРГ направило в дирекцию Керченского музея письмо о том, что у немецкой полиции находится коллекция из 488 боспорских монет, по своему составу аналогичная той, что хранилась в Керченском музее древностей до 1941 года. "Переписка с властями ФРГ по поводу судьбы коллекции велась в течение 2008-2010 годов. Весной 2010 года коллекция из 488 античных монет была передана в Институт археологии Национальной академии наук Украины для возврата на постоянное хранение в фонды Керченского историко-культурного заповедника. После воссоединения Крыма с Россией эта яркая коллекция боспорских монет из довоенных фондов музея стала доступна для публикации, способствуя изучению и сохранению культурного наследия античного Боспора", - приводит пресс-служба цитату Абрамзона.