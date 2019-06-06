На реализацию нацпроектов в территориях Прикамья в 2019 году предусмотрено 27 млрд рублей

ТАСС, 6 июня. На реализацию мероприятий нацпроектов в 2019 году в Пермском крае направлено 10 млрд рублей. Об этом сообщил с четверг губернатор Максим Решетников на XIII Съезде Совета муниципальных образований Пермского края, который проходит в Усть-Качке. Из них, подчеркнул губернатор, 7,5 млрд рублей – те, которые ранее не были предусмотрены, либо были предусмотрены, но в существенно меньшем объеме.

Открывая совещание, Решетников отметил, что большинство глав территорий уже включилось в реализацию нацпроектов. "Основные темы, связанные с нацпроектами, это темы муниципальные: расселение аварийного и ветхого жилья, строительство садиков и школ, популяризация спорта и здорового образа жизни, ремонт дорог. Кроме того, президент поставил задачу сделать так, чтобы люди почувствовали улучшения", - подчеркнул губернатор.

Из краевого бюджета предусмотрена значительная поддержка муниципалитетам на этот и последующие два года. С учетом федеральных средств в 2019 году в муниципальные образования будет направлено 27 млрд рублей. В 2020 и 2021 годах — по 25 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом межбюджетные трансферты в муниципалитеты существенно увеличены. В 2019 году на строительство и ремонт дорог будет направлено в 2,4 раза больше, чем в 2016 году, — 5,4 млрд рублей, на строительство школ и детских садов в 5,3 раз больше — 3,3 млрд рублей. На расселение граждан из аварийного жилищного фонда направят почти 2,6 млрд рублей, на благоустройство — 1,5 млрд рублей, на поддержку местных инициатив и развитие преобразованных муниципалитетов — 400 млн рублей.

Губернатор отметил ключевые задачи, которые должен решить регион к 2024 году. По его словам, нацпроект дает хорошие возможности решить проблему с аварийным фондом, признанным таковым до 1 января 2017 года. Это почти полмиллиона квадратных метров. Пермскому краю предусмотрено почти 19 млрд рублей до 2024 года включительно. Данный регион третий среди регионов страны по величине финансирования этой программы. На этот год федеральный центр направляет 1,7 млрд рублей.

В сфере ЖКХ за счет нацпроекта есть возможность решить вопрос по водоснабжению. Дополнительно за счет краевого бюджета в Прикамье запускается масштабная программа по модернизации системы теплоснабжения: три года, 1,5 млрд рублей, 13 территорий (территории КУБа, Кудымкар, Чайковский, Лысьва, Александровский, Чусовской, Нытвенский, Верещагинский, Горнозаводский, Октябрьский и Осинский районы), где живут 400 тыс. человек. Задача краевых и местных властей – модернизировать самые неэффективные объекты, повысить качество услуг для населения.

"Мы видим, что в некоторых территориях остается высокая потребность в новых детских садах и школах. Например, в Пермском районе. Продолжим строительство: на детские сады в 2019-2021 годах будет направлено более 3 млрд рублей. До конца года откроем еще 11 детских садов. С 2017 года школы построены уже в четырех территориях — шесть новых школ в Перми, Гайнском, Красновишерском, Пермском районах. На строительство школ запланировано 6,4 млрд рублей. В стройке находятся еще восемь школ. В этом году свои двери откроют пять школ в пяти территориях", — отметил губернатор Максим Решетников.

В рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" предусмотрено увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2024 году до 55%. За 2018 год удалось привлечь в спорт дополнительно 69 тыс. человек. Здесь, по словам Максима Решетникова, важно вовлекать в занятия спортом старшее поколение, обеспечить работу инфраструктуры шаговой доступности для жителей.