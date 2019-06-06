В Парке Сказка 8-9 июня пройдет фестиваль мороженого

Москва, 6 июня. В выходные, 8 и 9 июня, в московском Парке Сказка детей и их родителей ждут на празднике в честь одного из самых любимых лакомств - фестивале мороженого.

С 12:00 до 20:00 в приветственной зоне гостей встретят кэнди-ведущие, которые расскажут истории про мороженое, устроят танцы и проведут викторины.

Посетителей парка также ждут химическое шоу, флешмоб, кэнди-фут, карамельный теннис, метание пончиков и яркая фотосессия от шоколадных друзей M&M's, Мороженки, Пряника и Капкейка.

Земляничное, фисташковое, крем-брюле, пломбир, без сахара, веганское - на аллеях парка в эти дни можно будет насладиться самыми разными вкусами. 8 июня все любители мороженого смогут попробовать новинки и любимые вкусы от компании ICECRO, которая дважды в течение дня (14:00-15:00, 17:00-18:00) проведет дегустацию всех своих лакомств.

Mövenpick, "Айсберри", "Чистая линия", итальянское мороженое Dolce vita! - каждый бренд в субботний день представит на территории парка лучшее мороженое собственного производства.

Кроме того, за каждый чек от 1000 рублей гости парка получат бесплатное мороженое от производителя "Русский холод". Также два дня подряд, с 13:00 до 18:00, будет проводиться розыгрыш "вездехода" - единого билета, действующего на все аттракционы.

9 июня фестиваль продолжится. Посетители по-прежнему смогут насладиться лучшими вкусами мороженого и поучаствовать в розыгрыше.

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