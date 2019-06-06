Международный театральный фестиваль "Толстой" в Ясной Поляне объявил программу

Москва, 6 июня. Международный театральный фестиваль "Толстой" пройдет с 4 по 7 июля 2019 года в музее-усадьбе Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". Фестиваль "Толстой" проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Тульской области и Госкорпорации "Ростех" и холдинга "Вертолеты России".

Павел Руднев, программный директор фестиваля: "Фестиваль "Толстой" – это фестиваль процесса, его афиша зависит от того, что поставлено по текстам Льва Николаевича в мире. Толстой, как бы мы ни хотели обратного, не самый репертуарный писатель, но сам фестиваль в Ясной Поляне стал мощным стимулом для постановок, убеждением, что Толстого ставить надо. В этой связи главная наша цель – мотивировать художников интересоваться текстами Толстого и поощрять их интерес".

Российские спектакли

Фестиваль начинается и заканчивается постановками Тульского академического театра драмы: "Грех" режиссера Геннадия Тростянецкого и "Каренины" режиссера Евгения Маленчева.

Краснодарский молодежный театр покажет постановку "Дьявол" о человеке, который становится жертвой иррациональной мистической силы любви. Государственный театр киноактера обратится к роману "Воскресение" в одноименном пластическом спектакле.

С прошлого года в программу фестиваля входят спектакли не только по произведениям Льва Толстого, но и по текстам, созвучным его творчеству. В этот раз они составят "ночную программу" сцены в Яблоневом саду: "Театр. Акт" из Казани представит спектакль "Иллюзии" по пьесе драматурга Ивана Вырыпаева, а "307-я студия" из Москвы – "Фабричных" по пьесе Александра Володина.

Олег Евтушенко, исполнительный директор Госкорпорации Ростех: "Мы традиционно поддерживаем фестиваль "Толстой" – для нас это одно из главных культурных событий сезона. Тульская земля и Лев Толстой – это очень сильные символы: кузница оборонной промышленности и писатель-офицер, ветеран Крымской войны. Мероприятие не только связывает историю и современность, но и объединяет все возраста – постановки и специальные проекты рассчитаны на любую аудиторию. Здесь есть место и классическим, и экспериментальным форматам. Так театральный фестиваль становится своеобразной площадкой для инноваций. Мы также подготовили несколько сюрпризов для гостей фестиваля, чтобы показать, насколько тесной может быть связь традиционного искусства и новых технологий".

Зарубежная часть программы

В 2019 году в программе фестиваля – две очень разные постановки "Анны Карениной". Частный театр из Латвии Ģertrūdes Ielas Teātris привезет спектакль экспериментальной формы "Анна: Люболь", а театр "София" из Болгарии покажет классическую постановку романа. Государственный русский театра драмы имени Фазиля Искандера из Сухума раскроет "кавказскую" тему и представит спектакль "Хаджи-Мурат" по повести Толстого.

Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна": "Изначально театральный фестиваль в Ясной Поляне назывался "Толстой Weekend", но со временем мы поняли, что нам не хочется ограничивать его только выходными днями. В этом году у фестиваля есть открытые репетиции и образовательная онлайн-программа. Из года в год на фестиваль приезжает все больше людей – в этот раз ждем 10 тыс. зрителей. Мы благодарны нашим зрителям за поддержку и интерес к творчеству Толстого. В этом году фестиваль будет проходить накануне Дня семьи, любви и верности, поэтому для семейной аудитории подготовлена особая программа – три детских спектакля, созданных специально для фестиваля".

Специальные проекты

Один из самых востребованных театральных режиссеров страны Семен Александровский совместно с драматургом Михаилом Дурненковым создают спектакль в поле "В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.". Он будет посвящен взглядам писателя на гендер.

Режиссер Ирина Кудряшова и руководитель фольклорного ансамбля "Вереница" Юлия Бортулева специально для фестиваля создали музыкальный спектакль "Пятница. Досужие разговоры в ожидании гостя". Ансамбль реконструирует особенный крестьянский говор, звуки и песни деревни начала XX века.

Снова можно будет увидеть премьеру прошлого года – аудиоспектакль-прогулку "Война и мир" Евгения Маленчева, основанную на дневниках, письмах, воспоминаниях Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны.

Лабораторная часть

Одна из целей фестиваля "Толстой" – мотивировать художников работать с текстами писателя. Трем российским театрам предложили сделать эскизы по малоизвестным произведениям Льва Николаевича. В 2019 году эскизы покажут Ведогонь-театр из Зеленограда, Рязанский областной драматический театр и Краснодарский молодежный театр по текстам "Чем люди живы", "Три смерти", "Алеша Горшок", "Ходынка", "Сила детства".

Площадки фестиваля

Площадки разместятся в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом: это и главная сцена на тысячу человек, и малая сцена, расположенная неподалеку от мемориальной теплицы, и сцена в Яблоневом саду, и площадка с бесплатной программой – на холме, и даже поля для театральных прогулок. Впервые в истории фестиваля один из спектаклей пройдет в городе – в Тульском академическом театре драмы.

Полная программа и билеты на сайте.

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Дополнительная информация и аккредитация:

Дарья Вернер / +7 926 520 79 77 / darya.ve@gmail.com

Евгения Петровская / +7 903 263 23 38 / evgenia.petrovskaya@gmail.com