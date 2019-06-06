Инклюзивный забег фонда "Галчонок" пройдет 8 июня на Патриарших прудах

Москва, 6 июня. На Патриарших прудах 8 июня пройдет инклюзивный забег "Патрики бегут". Мероприятие состоится уже шестой год подряд. Все собранные средства будут направлены в поддержку благотворительного фонда помощи детям с органическими поражениями ЦНС "Галчонок". Забег станет по-настоящему особенным и инклюзивным – подопечные фонда стартуют вместе с остальными участниками спортивного мероприятия.

"Это очень здорово, что мы все вместе собираемся уже много лет ради хорошего, благого дела. И дело не только в сборе средств, мы стараемся привлечь внимание к этой проблеме, к вопросам инклюзии. Мы снова будем говорить о том, что мы все равны и одинаковы одновременно", - отмети учредитель БФ "Галчонок" Юлия Пересильд.

Забег "Патрики бегут" в этот раз включает в себя две дистанции: 450 метров – детский забег вокруг Патриарших прудов и 5 км – взрослая дистанция.

"Самая распространенная ошибка начинающих бегунов – это очень быстрый старт. Новички на энтузиазме и адреналине сразу начинают бежать слишком быстро и так же быстро выдыхаются, потому что организм неподготовленный. Человек останавливается, переходит на шаг и решает, что бег – это вообще не для него. Моя задача на этом забеге – помочь даже неподготовленным людям, которые или не бегали, или делали это очень редко, преодолеть дистанцию в очень ровном и спокойном темпе. Это может показаться скучным, и сначала захочется рвануть вперед. Но если вы бежите в моей команде, нашим темпом на весь забег будет восемь минут на километр. По пути мы повеселимся, послушаем музыку, поболтаем. Перед забегом минут за 15 обсудим технику и самочувствие. Скорее всего, мы будем последними, но это неважно: главное – мы внесли свой вклад в поддержку активностей благотворительного фонда", - посоветовала пейсер забега Ольга Маркес.

Традиционно перед забегом проходят бесплатные тренировки, к которым может присоединиться любой желающий.

К участникам забега присоединятся медийные персоны — попечители и друзья фонда "Галчонок" Елена Николаева, Павел Акимкин, Мария Аниканова, Дмитрий Захаров, Александра Колтон, Мария Крылова, Дарья Поверенова. Также по Патриаршим побежит писатель и журналист Михаил Зыгарь, который скоро запускает мобильный спектакль по Булгакову, фотограф Владимир Широков и актриса Наташа Швец, которая уже 10 лет играет булгаковскую Маргариту в МХТ им. Чехова. Участие в забеге принимает команда журналистов информационного агентства ТАСС. Зарядку перед забегом и лотерею среди участников проведет телеведущая и актриса Ольга Шелест.

"Каждый раз забег означает для всего района целый месяц хорошего настроения, когда все по полной готовятся и предвкушают праздник. А больше всех ждут дети. Они стали главными героями нашего забега, который со временем из дружеского превращается в детско-семейный. Традиционно с нами побегут балерины из детской хореографической "Белой студии" — целая команда из пяти балерин в пачках", - сказал организатор забега Алексей Боков.

Зарегистрироваться на забег можно онлайн по ссылке или офлайн по следующим адресам:

- кафе ММОМА, Ермолаевский пер., д. 17;

- итальянский ресторан Maritozzo, ул. Малая Бронная, д. 24, стр. 1, 1 этаж;

- магазин Lavkalavka_patriki, Сытинский пер., д. 7/14;

- бар Less Sugar, ул. Малая Бронная, д. 24, стр. 4;

- студия пилатеса и йоги Funny Studio, Ермолаевский пер., д. 4;

- ресторан МариVanna, Спиридоновский пер., д. 10А;

- ресторан Butler, Трехпрудный пер., д. 15;

- ресторан "Рыбторг", Трехпрудный пер., д. 5;

- ресторан Didi, Тверской б-р, д. 14, стр. 4;

- ресторан Patara, Ермолаевский пер., д. 7.

Официальные партнеры и помощники - Geo Natura и "Яндекс. Такси".

Контакты:

8-906-787-26-48 – Анастасия Желанкина

pr@bf-galchonok.ru

Сайт фонда "Галчонок": www.bf-galchonok.ru

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