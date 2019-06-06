УК "РОСНАНО" стала лидером по итогам конкурса "Лучшие закупочные практики 2018"

Москва, 6 июня. /ТАСС/. Завершился финал конкурса "Лучшие закупочные практики 2018", организованного Лигой профессиональных закупщиков. Одним из лучших признан кейс Управляющей компании "РОСНАНО" по модернизации бизнес-процессов в закупках.

В рамках оптимизации закупочных процедур в бизнес-процессах были введены следующие изменения:

- сокращены сроки согласования внесения изменений в план закупок с 20 дней до 1-2 дней;

- внедрен электронный документооборот вместо бумажных заявок: после согласования заявка автоматически включается в план закупок ЕИС;

- создан сквозной процесс прохождения документов от этапа заявки на закупки до заключения договора;

- типизированы исходные документы для инициаторов закупок;

- автоматизированы машинные и непрофильные действия.

Следующими шагами модернизации бизнес-процессов в закупках станут совершенствование работы закупочной комиссии на базе платформы электронного Совета директоров и объединение всех IT-платформ и ресурсов, используемых в автоматизации закупок, в одну систему.

"От лица компании хотел бы поблагодарить организаторов и устроителей конкурса за проделанную непростую работу и высокую оценку достижений "РОСНАНО" по повышению эффективности и результативности закупочной деятельности. Стать одними из лучших в указанной номинации нам позволила систематическая и ежедневная работа, направленная на усовершенствование закупочного процесса как неотъемлемой части стратегии развития компании в качестве российского глобального технологического инвестора. Стоит отметить, что немаловажную роль в оптимизации закупочного процесса у нас занимает сформированная внутренняя система комплаенс-контроля, направленная на недопущение фактов коррупции и злоупотреблений, предупреждение репутационных рисков и повышение уровня инвестиционной привлекательности компании", - прокомментировал директор по организации закупочной деятельности УК "РОСНАНО" Станислав Грузин после получения награды.

"В этом году, в рамках седьмого съезда Лиги профессиональных закупщиков, мы впервые проводим конкурс лучших закупочных практик. В нем принимают участие все крупнейшие коммерческие и государственные заказчики страны, в том числе ПАО "ОАК", ПАО "Ростелеком", структурные подразделения ГК "Роскосмос", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". И мы рады, что компания "РОСНАНО" присоединилась к нему и сразу же получила признание жюри. Оптимизация процесса закупок, в которую вовлечены все подразделения огромной компании, – редкое явление в нашей индустрии, поэтому этот кейс будет очень полезен другим участникам Лиги. Надеюсь, что в следующем году мы увидим не менее впечатляющий кейс", - прокомментировала Виктория Ягодкина, председатель Лиги профессиональных закупщиков.

Подробная информация о мероприятии – на сайте.

Акционерное общество "РОСНАНО" создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "РОСНАНО" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 97 заводов и R&D центров в 37 регионах России. В течение пяти лет компания работает с прибылью.

Функцию управления активами АО "РОСНАНО" выполняет созданное в декабре 2013 года Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

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