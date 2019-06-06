Объявлены первые номинанты общероссийской премии "Проектный лидер"

Москва, 6 июня. Первая общероссийская премия в области импортозамещения "Проектный лидер" объявила своих первых номинантов. Ими стали проекты, решения и производства компаний АО "УКБП", ЗАО "ЗЭТО", Naumen, ООО "Мустанг Технологии Кормления", ОАО "ДМЗ", ООО "ГридПоинт Дайнамикс", ООО "Норд", ООО "Сев-07", ООО "СтанкоМашСтрой" и ООО "Кортеос".

Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (АО "УКБП") выставило на конкурс в номинации "Промышленность" (категория "Машиностроение") свой флагманский проект – доплеровский измеритель составляющих скорости ДИСС-450. Применение "ДИСС-450" в российских вертолетах способно не только исключить зависимость от импорта в данной области техники, но снизить стоимость конечного изделия и повысить качество отечественной авионики военного и двойного назначения.

Еще один номинант в этой номинации и категории - электропоезд переменного тока ЭД3Д, который разработан и пущен в производство на ОАО "Демиховский машиностроительный завод". Его отличительные особенности - стеклопластиковая кабина аэродинамической формы, аварийная крэш-система вагонов, обновленный экстерьер и многое другое, что раньше отличало только зарубежные "электрички", а сейчас – и ЭД3Д, который намного дешевле.

В промышленной номинации и категории "Станкостроение" номинантом стал ООО "СтанкоМашСтрой" и одноименный пензенский завод, производящий значительный спектр современного металлообрабатывающего оборудования. На производственных площадях компании осуществляется сборка оборудования различной категории: от простых механических станков (аналогов 16к20) до высокоточных обрабатывающих центров VTM. В год на заводе производятся 350 станков.

В свою очередь Завод электротехнического оборудования (ЗАО "ЗЭТО") в номинации "ТЭК" (категория "Электроэнергетическая отрасль") представил свои комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией - КРУЭ-110 кВ. Они и дешевле иностранных, и имеют на 30% меньше подвижных деталей, меньшую массу и габариты, плюс более адаптированы к условиям эксплуатации в России.

Номинантом в номинации "Интеграция цифровых технологий" стала компания Naumen с проектом Naumen Smart Expertise. Это российская платформа для автоматизации процесса экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Сервис, предназначенный для государственных и негосударственных экспертных организаций, уникален тем, что как никто обеспечивает сквозную автоматизацию деятельности экспертной организации.

Конкуренцию за победу в номинации "Интеграция цифровых технологий" составит ООО "ГридПоинт Дайнамикс" и его ПО Geoplat Pro, предназначенное для поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа. Программные комплексы Geoplat Pro используются практически во всех крупнейших российских нефтегазодобывающих компаниях в рамках программ снижения зависимости от зарубежного программного обеспечения.

Новый завод компании ООО "Мустанг Технологии Кормления" - "Мустанг Ступино" - один из самых современных в России комплексов по выпуску концентратов и премиксов для животноводства, стал номинантом в номинации "Локализации технологий". Производственные мощности завода составляют 80 000 т концентратов и 20 000 т премиксов в год. Его производственное и упаковочное оборудование закуплено у мировых лидеров отрасли – BDW Feedmill Systems и TMI. Запуск завода на проектную мощность позволяет в рамках программы импортозамещения полностью перейти на отечественное сырье и собственное производство.

Еще один проект локализации, на этот раз в топливно-энергетическом комплексе, – завод по производству технологической оснастки обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин ООО "Норд". Это производство построено по схеме максимальной роботизации критически важных участков производственного процесса – для достижения задачи были разработаны уникальные роботизированные комплексы, не имеющие аналогов в мире. Итог этой работы – российские нефтяные компании имеют возможность получить технологическую оснастку обсадных колонн, превосходящую по качеству все существующие мировые аналоги.

Проект ООО "Сев-07" из Самарской области – система орошения 2,5 тыс. га в Приволжском районе Самарской области. Система, номинированная в номинации "Агропромышленный комплекс", действительно уникальна. Поливные машины имеют фронтальный тип движения, благодаря чему каждый квадратный метр полей поливается без исключений. Кроме того, данная система орошения абсолютно автономна: вода за счет уникальных инженерных решений течет по каналам самотеком без помощи электричества.

Наконец, интересный сервис представило ООО "Кортеос", ставшее номинантом сразу в двух номинациях премии "Интеграция цифровых технологий" и "Инициатива". Трудно представить деятельность некоторых компаний делового туризма без использования платформы Кортеос. Речь идет о системе онлайн-бронирования услуг "Кортеос", которая не просто замещает зарубежные аналоги, но и по многим параметрам превосходит их. Сегодня российским "Кортеосом" пользуются такие российские гиганты, как Газпром нефть, Северсталь, Ростелеком, Яндекс, ВТБ, Спортмастер, Тандер и ОМК.

Прием заявок на участие в конкурсе "Проектный Лидер" продолжается и продлится до 26 августа 2019 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте премии.

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