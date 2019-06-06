Пушкинский музей представит выставку "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное"

Москва, 6 июня. ГМИИ им. А.С. Пушкина совместно с одним из ведущих мировых собраний современного искусства Fondation Louis Vuitton представляют выставку "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное". Зрители увидят знаковые работы Альберто Джакометти, Ива Кляйна, Жан-Мишеля Баския, Энди Уорхола, Герхарда Рихтера, Зигмара Польке, Кристиана Болтански, Марины Абрамович, Маурицио Каттелана, Андреаса Гурски и других известных художников. Экспозиция включает 65 произведений, среди которых живопись, скульптура, фотография, световые и видеоинсталляции. Выставка займет все пространство Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и станет одним из крупнейших показов собрания за пределами Парижа с момента открытия Фонда. Все произведения выставляются в России впервые.

Коллекция Fondation Louis Vuitton пополняется произведениями актуального искусства Франции и всего мира. В ее составе также важнейшие работы, созданные с 1950-х годов. Фонд формирует свое собрание вокруг крупнейших авторов и значимых серий, опираясь на кураторские решения. Именно поэтому в коллекции собраны работы широкого круга мастеров разных поколений и стран, представлены произведения различных видов искусства. Fondation Louis Vuitton стремится быть открытым к многообразию современного мира, в котором смешиваются самые разнообразные традиции, культурные, исторические, географические и гендерные представления, что придает собранию пластичность, позволяя удачно встраиваться в новые контексты.

В организации московской выставки учтены особенности здания Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, значительно отличающегося от здания Fondation, построенного в Париже архитектором Фрэнком Гери. Выставка займет все три этажа и почти все залы Галереи (20 из 26), демонстрируя работы, созданные художниками с 1947 по 2018 год. С учетом интересов московской публики в экспозиции будут сделаны акценты на ключевые для коллекции имена. Вводный зал выставки на первом этаже и заключительные залы третьего этажа посвящены зданию Фрэнка Гери, ставшему первым творческим достижением Fondation Louis Vuitton. Здесь будут представлены макет, рисунки, видео и панорамные фотографии здания.

Экспозиция демонстрирует четыре магистральные линии, определяющие структуру коллекции Fondation Louis Vuitton:

- линия "созерцательного искусства", примерами которого являются работы Дэна Флавина, Таситы Дин, Герхарда Рихтера, Зигмара Польке и Кристиана Болтански, делающая акцент на эмоциональном отношении художника к миру;

- экспрессивность личного взгляда объединяет художников, которые в своем творчестве задаются такими глобальными, общечеловеческими вопросами, как жизнь, смерть, любовь, страх или одиночество. Это Альберто Джакометти, Ив Кляйн, Аннет Мессаже, Иза Генцкен, Маурицио Каттелан, Марк Брэдфорд, Вольфганг Тильманс, Мона Хатум;

- "поп"-вектор, заданный актуальными тенденциями современной жизни, находит выражение в работах Энди Уорхола, Жан-Мишеля Баския, Андреаса Гурски, Бертрана Лавье;

- "музыкально-звуковая" линия, отражающая особый интерес Fondation Louis Vuitton к искусству новых медиа, представлена на выставке двумя большими инсталляциями Пьера Юига и Марины Абрамович;

Марина Лошак, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина: "Выставка коллекции Fondation Louis Vuitton — уникальная возможность для публики увидеть одновременно великолепные образцы современного искусства. Каждый из художников представлен в экспозиции своими хрестоматийными работами. Это визитная карточка всего лучшего, что есть в этой огромной и фантастической по качеству коллекции. Собрание во многом показывает и личность коллекционера, очень глубокий и осмысленный коллекционерский подход".

Сюзанн Паже, арт-директор Fondation Louis Vuitton, главный куратор выставки: "Представленные на выставке произведения отражают стремление Бернара Арно, из коллекции которого вырос наш Фонд, соединить в одном пространстве классику и современность. Задуманная как диалог, экспозиция объединяет работы, выбранные не столько по определенным историческим, формальным или концептуальным критериям, сколько по "велению сердца". Мы отдавали предпочтение тем произведениям, которые своим художественным решением вызывают живой, чувственный отклик в душе зрителя".

Выставка собрания Fondation Louis Vuitton пройдет одновременно с масштабной экспозицией "Щукин. Биография коллекции", посвященной знаменитому русскому собирателю Сергею Щукину, которая разместится в Главном здании музея. Две выставки знаковых собраний помогут зрителям проследить сходства и отличия их формирования, продемонстрируют эволюцию подходов к коллекционированию современного искусства в начале XX и XXI веков. К выставке издан каталог, подготовлены образовательная и инклюзивная программы.

Постоянная экспозиция Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков вновь будет открыта для публики с конца октября 2019 года.

Даты проведения: 19 июня – 29 сентября 2019 года.

Пресс-показ: 17 июня, 12:00.

Место проведения: Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, ул. Волхонка, д. 14.

Возрастная категория 6+