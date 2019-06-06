Татарстан сохранил медиалидерство по теме импортозамещение

Москва, 6 июня. Национальная премия "Приоритет" представляет итоги майского медиарейтинга активности российских регионов в области импортозамещения.

Первое место регионального рейтинга в мае 2019 года вновь заняла Республика Татарстан. Последующие места – у Башкортостана и Свердловской области, которые регулярно находятся в десятке лидеров.

ТОП-10 регионов:

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс

1. Республика Татарстан 1 611,4

2. Республика Башкортостан 1 412,4

3. Свердловская область 1 108,0

4. Краснодарский край 1 018,0

5. Республика Крым 987,0

6. Санкт-Петербург 964,1

7. Московская область 846,4

8. Пермский край 745,4

9. Челябинская область 723,6

10. Тюменская область 648,4

Самые заметные события регионов в контексте "импортозамещение"

СМИ сообщали, что работа по развитию "сквозных" цифровых технологий в Иннополисе – городе-спутнике Республики Татарстан в ближайшие пять лет будет определяться специальными стратегическими документами - дорожными картам в рамках импортозамещения. Также Республика Татарстан участвует в реализации проекта по импортозамещению в производстве спорттоваров – в Татарстане выпускают клинки для занятий фехтованием. Помимо этого, СМИ сообщали, что президент Владимир Путин побывал на авиационном заводе имени Горбунова в столице Татарстана в рамках консультаций масштабной программы по импортозамещению.

Также СМИ активно публиковали новость, что в Башкортостане запустилась опытно-промышленная эксплуатация проекта "Цифровое месторождение", программное обеспечение которого было разработано в корпоративном научном центре "Роснефти" и является на 100% импортозамещающим. Кроме этого, в рамках программы по импортозамещению ученые Аграрного университета в Башкортостане вывели новый сорт картофеля, который не гниет, выращивается на безвирусной основе, устойчив к болезням и большинству вредителей.

Большое освещение в СМИ получила информация и о том, что в Свердловской области на заводе "Уралкабель" запустили линии по производству импортозамещающих кабелей для авто- и авиапромышленности. СМИ сообщали также, что в Екатеринбурге прошел чемпионат по барбекю, в рамках которого на "Сырной улице" были представлены импортозамещающие продукты отечественных сыроваров.

Возрастная категория 12+

О рейтинге

Новый рейтинг, рассчитывающийся с июня 2018 года, основан на МедиаИндексе "Медиалогии" и является совместным проектом Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет" и исследовательской компании "Медиалогия". Рейтинг рассчитывается ежемесячно. При его расчете учитываются упоминания регионов и компаний РФ в контексте импортозамещения. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 49 тыс. источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

О премии "Приоритет"

Первая и единственная национальная премия в области импортозамещения "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр общественных связей". Ее цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет национальных производителей, увеличить спрос на отечественные продукты и технологии.

Организатор КГ – "Деловая Лига". Официальный партнер – ПАО "ГМК "Норильский никель". Генеральный информационный партнер – ТАСС.