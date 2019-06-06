ММК в партнерстве с "Делойт" разработает новую стратегию цифровизации бизнеса

ТАСС, 6 июня. Магнитогорский металлургический комбинат договорился с компанией "Делойт", СНГ о партнерстве в создании стратегии цифровизации предприятия. Соответствующее соглашение подписано в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщают в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

ММК принял решение обновить свой цифровой портфель в рамках стратегии развития компании до 2025 года. Для этого "Делойт" подготовит дорожную карту цифровизации комбината на среднесрочный период. Она будет включать наиболее эффективные проекты, которые помогут ММК быстрее достичь стратегических целей и существенно повысить эффективность бизнеса.

"ММК и "Делойт" связывают давние партнерские отношения. Компания не раз подтверждала свою высокую компетентность по широкому спектру вопросов, имеющих стратегическое значение для Магнитогорского металлургического комбината. Надеюсь, что наше сотрудничество в сфере цифровой трансформации будет не менее эффективным и принесет взаимовыгодные результаты", – отметил директор по экономике ПАО "ММК" Андрей Еремин.

По результатам предварительного исследования эксперты "Делойта" отметили, что применение прогрессивных технологий имеет значительный потенциал для ММК. Это связано с тем, что компания обладает обширной цифровой историей и базой производственных данных, обновляющейся в режиме реального времени.

"Многолетний труд коллектива ММК по внедрению информационных систем управления технологией и качеством производства, а также прослеживаемостью продукции являются отличным фундаментом для цифровизации бизнеса. "Делойт", в свою очередь, привнесет в процесс сотрудничества межотраслевые знания и опыт инноваций, что позволит полнее использовать цифровой потенциал ММК и сформировать планы его развития", - сказал директор подразделения стратегии и операционной эффективности департамента консалтинга "Делойта" Александр Олейник.

О ПАО "ММК"

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2018 году Группа ММК произвела 12,7 млн т стали и реализовала 11,7 млн т металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2018 год составила $8,214 млрд, EBITDA – $2,418 млрд.

О компании "Делойт", СНГ

Компания "Делойт", СНГ – одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и консультирования по налогообложению и праву с использованием профессионального опыта около 3,7 тыс. сотрудников в 20 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы "Делойта" открыты в России, на Украине, в Белоруссии, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Армении.