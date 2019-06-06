Воронеж встретил Всероссийский театральный марафон

Москва, 6 июня. В столице Черноземья театральный марафон достиг середины своего пути. На сцене Воронежского театра драмы им. А. Кольцова состоялась передача Символа марафона от Приволжского федерального в Центральный округ.

Замминистра культуры РФ Павел Степанов: "Сейчас мы находимся в точке, которую можно условно назвать экватором нашего театрального марафона: четыре федеральных округа позади, четыре федеральных округа впереди. Нам очень приятно, что центральный округ начинается именно с Воронежа. Здесь очень активна культурная и театральная жизнь. Предварительные итоги марафона, безусловно, положительные. От региона к региону марафон идет и придает импульс театральной жизни. А цель марафона в этом и состояла, чтобы этот импульс задать".

Всего за эти полгода ВТМ прошел 42 города России от Владивостока до Самары, в нем уже приняли участие 70 театров, более 65000 зрителей посмотрели около 150 спектаклей.

Это событие в театральной жизни Воронежа сопровождалось серией торжественных мероприятий и творческих встреч.

С самого утра в разных концах города прошли уникальные мастер-классы.

Директор театра им. Евг. Вахтангова Кирилл Крок организовал круглый стол по театральному менеджменту. Соучредитель Ассоциации инклюзивного искусства "АСДИИСК" Ольга Митина занималась с подопечными центра реабилитации "Парус надежды". Режиссер и худрук театра "Практика" Марина Брусникина провела живую дискуссию со студентами и преподавателями Воронежского института искусств. Директор Музея им. Бахрушина Дмитрий Родионов вместе с директором Музея им. Крамского Ольгой Рябчиковой провели круглый стол, посвященный проблемам театральных музеев. Народный артист РСФСР Александр Михайлов встретился с воронежскими поклонниками своего творчества.

Вторая половина "марафонского" дня стала городским праздником для воронежцев. На улице Театральной прошло костюмированное шествие. В ней приняли участие 18 делегаций (по числу регионов ЦФО), в каждой - актеры несли афиши своих лучших спектаклей, некоторые из артистов были одеты в костюмы из них, а каждую делегацию предварял юный артист-"великан" на ходулях.

После уличного парада место действия переместилось в театр Кольцова, где и делегации, и зрители смогли посмотреть коллаж-пролог из фрагментов разных спектаклей лучших театров Воронежа. Театр оперы и балета подготовил сразу два номера: вальс из "Спящей красавицы" и арию Фигаро из "Севильского цирюльника". Театр кукол им. Вольховского представил "Белоснежку и семь гномов".

Публика особо отметила номер с участием актеров, изображающих Горького, Чехова, Гоголя и Островского. По своей сути этот квартет напомнил жанр stand up-шоу на тему значимости театрального марафона.

В кульминации вечера состоялось вручение Символа марафона Центральному федеральному округу. Уже ставший знаменитым на всю страну артефакт был передан губернатору Воронежской области А.В. Гусеву.

По завершение театрализованного пролога на суд зрителя была представлена драма "Вишневый сад". Спектакль, поставленный лауреатом премии "Золотая маска" Владимиром Петровым, завершил этот праздничный день.

Прошедшая в Одноклассниках онлайн-трансляция этого театрального дня теперь доступна и для просмотра в записи.

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