Правительство Самарской области и ММК построят логистический центр в Тольятти

ТАСС, 6 июня. Магнитогорский металлургический комбинат и правительство Самарской области договорились о строительстве в Тольятти производственно-логистического центра. Инвестиции в объект составят 1,2 млрд рублей, сообщают в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

Церемония подписания соглашения состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума. В ней приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и генеральный директор компании Павел Шиляев.

"Самарская область – давний и надежный партнер Магнитки. Современный, инновационный металлопрокат ММК высоко востребован местной автомобилестроительной отраслью, которая составляет одну из основ российского машиностроения. Новый производственно-логистический центр закрепит курс на стратегическое партнерство Магнитки с автомобилестроителями региона и позволит нам выйти на новый уровень сотрудничества", – заявил Шиляев.

Строительство центра планируется начать в конце этого года и завершить в первом квартале 2021 года. Единовременно он сможет вместить до 150 тыс. т металлопродукции. Открытие центра позволит полностью удовлетворить потребности автомобильной промышленности в поставках высококачественного проката ПАО "ММК" и закрепить лидирующие позиции компании на рынке поставок металлопродукции для автопрома.

О комбинате

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2018 году Группа ММК произвела 12,7 млн т стали и реализовала 11,7 млн т металлопродукции. Выручка Группы ММК за прошлый год составила $8,214 млрд, EBITDA – $2,418 млрд.