ТАСС, 6 июня. "Синара-Транспортные Машины" и "УРАЛХИМ" разработают инновационный маневровый локомотив для предприятий, сообщили в пресс-центре Группы Синара.

"Шестого июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Торговым домом "Синара-Транспортные Машины" (ТД СТМ) и "Объединенной химической компанией "УРАЛХИМ". Подписи под документом поставили генеральный директор ТД СТМ Антон Зубихин и генеральный директор ОХК "УРАЛХИМ" Сергей Момцемлидзе", - сообщили там.

В рамках сотрудничества стороны намерены разработать и провести опытную эксплуатацию перспективной модели инновационного маневрового локомотива с применением асинхронного тягового привода, каскадных маломощных дизелей и гибридной силовой установки, позволяющей производить рекуперацию энергии. Именно такой запрос на принципиально новую модель маневрового локомотива сформирован на сегодняшний день от промышленных предприятий.

Как отметил генеральный директор ТД СТМ Антон Зубихин, сотрудничество с "ОХК "УРАЛХИМ" носит долгосрочный характер. "Стратегическое партнерство предусматривает не только производство нового локомотива, но и его сопровождение в рамках контракта жизненного цикла, что обеспечит для производственных предприятий максимальную эффективность эксплуатации локомотивного парка и снижение издержек на протяжении всего срока службы техники", — подчеркнул Зубихин.

Генеральный директор АО "ОХК "УРАЛХИМ" Сергей Момцемлидзе отметил, что компания "УРАЛХИМ" на постоянной основе ведет работу по оптимизации логистических процессов на предприятиях холдинга. "Используя опыт и компетенции СТМ как одного из ведущих производителей локомотивов в России, отечественные промышленные предприятия смогут повысить эффективность своей внутренний логистики. Оптимальная работа путей необщего пользования напрямую зависит от эффективности работы тягового подвижного состава. По завершении разработки и изготовления новой модели наша компания готова участвовать в ее опытной эксплуатации и в перспективе стать заказчиком продукции холдинга СТМ", - приводят в пресс-центре слова Момцемлидзе.

В сообщении отмечается, что СТМ является крупнейшим поставщиком маневровых тепловозов для предприятий промышленности: в период с 2007 года реализованы маневровые тепловозы на общую сумму 12,5 млрд рублей.

О предприятиях

"Синара-Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

"ОХК "УРАЛХИМ" — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн т аммиака, 3 млн т аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн т карбамида и 1 млн т фосфорных и сложных удобрений в год. АО "ОХК "УРАЛХИМ" занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место – по выпуску аммиака.