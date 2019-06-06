Эксперт: Уральский культурный форум может стать трамплином для форума в Санкт-Петербурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. Начальник сектора по работе с волонтерами Государственного Эрмитажа Михаил Кожуховский рассказал ТАСС об ожиданиях от Уральского культурного форума, где он участвует в дискуссии в рамках выездной программы открытого лектория "Культура 2.0" – постоянно действующего проекта Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Мне очень почетно и радостно, что Санкт-Петербургский культурный форум, как соорганизатор и партнер, пригласил меня выступить на форуме в Екатеринбург, где я могу обсудить близкие мне темы и наболевшие вопросы в ходе дискуссии "Вовлечение местного населения в культурные проекты". Речь здесь о волонтерах в области культуры как медиаторах, о мостах между профессионалами в искусстве и обществом, о создании интерактивного культурного пространства в сотрудничестве специалистов и волонтеров, о необходимости использования удивительного творческого потенциала энтузиастов в деле сохранения культурного наследия.

Ценно, что на этой площадке можно заявить о важности дискутирования. С дефицитом обсуждения надо каким-то образом бороться, и я искренне верю, что создание региональных культурных форумов, наверно, что-то может изменить.

Искренне рад, что сегодня в Екатеринбурге проходят дискуссии о столь важных темах. Хотел бы пожелать Уральскому культурному форуму, прежде всего, чтобы все поднятые здесь вопросы были услышаны и получили развитие на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Искренне надеюсь, что площадка Первого Уральского культурного форума станет, образно говоря, своего рода трамплином для повестки в Санкт-Петербурге.

У любого из подобных петербургскому крупного международного мероприятия есть тенденция к обсуждению вопросов высоких сфер. Проблемы в области культурного развития и наследия там обсуждаются на очень высоком уровне. Мнения энтузиастов, волонтеров, общественников, - тем, кому это культурное наследие предназначено - к сожалению, там звучат исчезающе мало, все меньше обратной связи.

Я очень надеюсь, что, может быть, на форуме в Санкт-Петербурге в ноябре вопросы из дискуссионной повестки форума в Екатеринбурге будут подняты и обсуждаемы".

О форумах

Первый Уральский культурный форум (18+) проходит в Екатеринбурге 5-8 июня 2019 года. Среди его целей - консолидация творческих центров УрФО, определение перспектив развития социально-культурной сферы и художественного образования в регионах. Учредителем форума выступает полномочный представитель президента РФ в округе Николай Цуканов.

Как сообщалось ранее, на форуме будут работать 11 секций различных направлений, запланировано порядка 200 мероприятий, среди которых музыкальные концерты, лекции и пленарные заседания.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Форум стал признанной во всем мире площадкой для открытого диалога культур, привлекающей деятелей культуры разных стран и континентов. В 2018 году Форум принял 35 тыс. участников и гостей, среди них более 2 тысяч представителей 101 иностранного государства. Форум в прошлом году посетило 50 иностранных делегаций, его программа включала 415 мероприятий, которые приняли 163 площадки города.