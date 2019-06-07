IV Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС стартовал в Ставрополе

Москва, 7 июня. На полях III Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" в правительстве Ставропольского края состоялось открытие IV Форума молодых лидеров стран БРИКС и ШОС.

Форум станет продолжением в проведении встреч представителей Молодежного совета ШОС, представителей государственных органов власти, руководителей крупнейших молодежных общественных организаций стран БРИКС и ШОС.

I и II Форумы молодых лидеров стран БРИКС и ШОС состоялись в июле 2015 и 2016 годов в Уфе. Итогом этих двух Форумов стала разработка и реализация программ и проектов: запуск работы Российско-Китайских молодежных бизнес-инкубаторов, проведение раз в два года Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС", запуск Международного молодежного информационного агентства стран ШОС, проведение на ежегодной основе семинаров-совещаний молодых лидеров стран БРИКС.

III Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС состоялся на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в 2016 году.

По итогам IV Форума участники совместно с экспертами разработают предложения и рекомендации для их дальнейшего включения в планы работ органов государственной власти и общественных молодежных объединений стран БРИКС и ШОС. Также участниками Форума по предложению таджикской стороны будет рассмотрена инициатива о проведении Года молодежи на пространстве ШОС и БРИКС.

"Сегодня мы рады приветствовать на Ставропольской земле молодых лидеров, политиков, общественных деятелей, предпринимателей из 23 стран БРИКС и ШОС, а также Австрии, Вьетнама и Грузии. Уверен, что работа нашего Форума принесет новые плоды в виде масштабных программ и проектов для молодежи из стран БРИКС и ШОС", - обратился к участникам Форума председатель Российского Союза Молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий.

В открытии и в пленарном заседании первого дня Форума приняли участие почетные гости Фестиваля:

- Бугаев Александр Вячеславович, руководитель Федерального агентства по делам молодежи;

- Казакова Ольга Михайловна, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре;

- Ван Фэн, руководитель делегации КНР, заместитель генерального секретаря Всекитайской Федерации Молодежи;

- Парханов Мирлан Абдивалиевич, руководитель делегации Кыргызстана, заместитель директора по вопросам молодежи Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве Кыргызской Республики;

- Кожахмет Мадияр Дуйсенбайулы, руководитель делегации Казахстана, председатель комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан;

- Абдуллозода Ахтам Рустам, руководитель делегации Таджикистана, председатель комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан;

- Син Борат, руководитель делегации Камбоджи, генеральный секретарь Министерства образования, молодежи и спорта Королевства Камбоджа;

- Нирошан Перера, руководитель делегации Шри-Ланки, государственный министр по вопросам национальной политики, экономических отношений, переселения, реабилитации, развития Северной провинции, профессионального технического образования и по делам молодежи Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка;

- Фаттахов Дамир Ильдусович, министр по делам молодежи Республики Татарстан;

- Воронюк Дмитрий Сергеевич, руководитель делегации Беларуси, первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи;

- Погосян Рафаел Вазгенович, руководитель делегации Армении, председатель Российско-Армянского союза молодежи.

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