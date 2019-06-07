Анна Громова: Уральский культурный форум интересен новаторскими подходами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. В третий день работы Уральского культурного форума на площадке "Ельцин Центра" в рамках секции "Музейное дело" прошли научно-экспертные сессии, круглые столы и подиумные дискуссии, собравшие в Екатеринбурге сотни экспертов и специалистов музейной сферы со всей России. Модератором и докладчиком ряда мероприятий выступила историк и общественный деятель, председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", руководитель международного центра "Благотворительность в истории" Института всеобщей истории РАН Анна Громова.

В интервью ТАСС она отметила новаторские подходы форума в Екатеринбурге и перспективность развития тем, прозвучавших в пятницу ходе Дня профессионального диалога в "Ельцин Центре". Среди них – актуальные практики взаимодействия музея с городской средой и посетителем в условиях "цифровой эпохи", взаимодействие с местным сообществом как основой устойчивого развития музея и территории, особенности работы мемориальных музеев и многие другие.

О форуме

Первый Уральский культурный форум (18+) проходит в Екатеринбурге 5-8 июня 2019 года. Среди его целей - консолидация творческих центров УрФО, определение перспектив развития социально-культурной сферы и художественного образования в регионах. Учредителем форума выступает полномочный представитель президента РФ в округе Николай Цуканов.

На форуме работают 11 секций различных направлений, запланировано порядка 200 мероприятий, среди которых музыкальные концерты, лекции, пленарные заседания и многочисленные дискуссии.