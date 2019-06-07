Шахтостроители Гайского ГОКа завершили проходку ствола "Северная Вентиляционная 2"

ТАСС, 7 июня. Шахтостроители ПАО "Гайский ГОК" (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) завершили проходку ствола шахты "Северная Вентиляционная 2". Объект является одним из ключевых в плане реконструкции подземного рудника, сообщают в пресс-службе УГМК. После сдачи в эксплуатацию новая вентиляционная шахта будет обеспечивать проветривание горизонтов, расположенных ниже отметки 990 метров. Мощность главной вентиляционной установки – 600 куб. м воздуха в секунду.

"Развитие подземного рудника продолжается, его горизонты уходят все глубже, и для их жизнеобеспечения, улучшения условий труда работников подземного рудника и шахтостроительного управления необходимо увеличивать мощности по снабжению воздухом и проветриванию. Поэтому ввод в эксплуатацию шахты "Северная Вентиляционная 2" (третья по количеству вентиляционных шахт) является для всех нас важной производственной задачей", – рассказал главный инженер ПАО "Гайский ГОК" Александр Туленков.

К работам по проходке шахтного ствола "Северная Вентиляционная 2" ГГОК приступил в конце 2016 года. За это время на поверхность было поднято порядка 51,5 тыс. куб. м горной массы. Горняки выполнили сопряжения (соединения) с тремя горизонтами подземного рудника – на отметках 1075-го, 1230-го, 1310-го метра. Параллельно с проходческими работами велось укрепление ствола диаметром 8,1 м слоем бетона.

На начальной стадии на вооружении проходчиков были ручные перфораторы, а затем — новая буровая установка для вертикальной проходки Jumbo DRVS 6. Она имеет шесть стрел, которые работают автономно.

"Новое оборудование избавило проходчиков от тяжелого ручного труда и увеличило производительность. За месяц мы стали проходить в среднем 40-45 м вместо начальных 30-32 м. Но как говорится, какой бы "умной" и мощной ни была техника, главное в любом деле – это люди, их мастерство, техническая грамотность и добросовестное отношение к работе", – отметил начальник четвертого участка ШСУ Дмитрий Лисовский.

В настоящее время шахтостроители ведут работы по демонтажу всех временных коммуникаций ствола: вентиляции, кабелей, труб для подачи воды, воздуха, бетона, водоотливов и т.д. Завершающей стадией строительства ствола шахты "Северная Вентиляционная 2" станет его сбойка с вентиляционным каналом главной вентиляционной установки, строительство которой ведется. В августе шахту "Северная Вентиляционная 2" планируют сдать в эксплуатацию.

О предприятии

ПАО "Гайский ГОК" - ключевое предприятие минерально-сырьевого комплекса УГМК, вошедшее в его состав в 1999 году, является для предприятий Холдинга крупнейшим поставщиком сырья. Одно из крупнейших горных производств Южного Урала основано в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. Месторождение сосредотачивает более 40% запасов меди Оренбургской области. Вся добываемая ГГОКом руда подземным и открытым способами перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. В составе уникальной гайской руды, кроме меди, содержатся цинк, сера, золото, серебро, а также редкие и рассеянные элементы. В ГГОКе работают около 6,5 тыс. человек.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.