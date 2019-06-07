РАМТ покажет четыре спектакля в Оренбургской области в рамках "Больших гастролей"

Москва, 7 июня. Российский академический Молодежный театр 7-11 июня в рамках программы "Большие гастроли" в сотрудничестве с культурной платформой АРТ-ОКНО (проект благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт") предлагает вниманию театралов Оренбургской области четыре спектакля.

В июне 2014 года Оренбургская область стала вторым участником Федеральной программы "Большие гастроли", инициированной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Тогда на двух театральных площадках Оренбурга (Государственный областной драматический театр им. М. Горького и Оренбургский областной театр музыкальной комедии) выступал Московский театр Et Cetera. В открытии гастрольной программы приняли участие губернатор области Ю.А. Берг и руководитель московского театра народный артист РСФСР А.А. Калягин. С тех пор ежегодно Оренбургская область является активным участником программы "Большие гастроли".

В этом году РАМТ подготовил следующие спектакли:

"Инь и Ян. Белая версия" (16+)



Режиссер – Алексей Бородин.

В ролях: Алексей Веселкин-ст., Нина Дворжецкая, Михаил Шкловский, Виктор Цымбал, Дарья Семенова, Алексей Мясников, Владислав Погиба, Юрий Григорьев и др.

"Свои люди – сочтемся" (16+)

Режиссер – Егор Равинский.

В ролях: Александр Гришин, Татьяна Матюхова, Дарья Семенова, Михаил Шкловский, Рамиля Искандер, Сергей Печенкин и др.

"Четвертый богатырь" (6+)

Режиссер – Наталья Шумилкина.

В ролях: Денис Фомин, Иван Воротняк, Алексей Бобров, Изнаур Орцуев, Татьяна Матюхова, Денис Баландин, Сергей Печенкин и др.

"Цветы для Элджернона" (18+)



Режиссер – Юрий Грымов.

В ролях: Максим Керин, Янина Соколовская, Александр Доронин, Алексей Маслов, Андрей Бажин, Лариса Гребенщикова, Юрий Григорьев и др.

График показов:

Оренбург, драматический театр им. М. Горького:

7 июня, 18:30 – "Инь и Ян. Белая версия".

8 июня, 18:30 – "Свои люди – сочтемся".

9 июня, 15:00 – "Четвертый богатырь".

11 июня, 18:30 – "Цветы для Элджернона".

Орск, драматический театр им. А.С.Пушкина:

8 июня, 12:00 – "Четвертый богатырь".

9 июня, 19:00 – "Свои люди – сочтемся".

10 июня, 19:00 – "Инь и Ян. Белая версия".

Федеральная программа "Большие гастроли" направлена на формирование общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории. Уже шестой год в рамках программы "Большие гастроли" зрители всей России могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, участием известных отечественных театральных актеров, предназначены для большой и малой сцены, для взрослой, семейной и детской аудитории. География программы "Большие гастроли" простирается от Калининграда до Владивостока и охватывает все 85 субъектов РФ.

Официальным партнером федеральной программы "Большие гастроли" с 2017 года является благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". В Курской, Белгородской и Оренбургской областях гастроли лучших театральных коллективов проходят в рамках культурной платформы АРТ-ОКНО, проекта благотворительного фонда. Одна из главных задач платформы – это развитие культуры в малых городах. Благодаря совместной работе проекта "Культурная платформа "АРТ-ОКНО" и программы "Большие гастроли" выступление лучших театров России стало возможным не только в крупных областных центрах, но и в малых городах – Губкине, Старом Осколе (Белгородская обл.), Железногорске (Курская обл.) и Новотроицке (Оренбургская обл.). Часть билетов распространяется бесплатно в рамках культурной платформы.

Культурная платформа АРТ-ОКНО – новая концепция фестиваля искусств АРТ-ОКНО с 2019 года. Проект основан в 2017 году благотворительным фондом Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт". АРТ-ОКНО – платформа для коммуникации, объединения и взаимодействия лидеров городских изменений в малых городах Курской, Белгородской и Оренбургской областей. В центре внимания – Старый Оскол, Губкин, Железногорск и Новотроицк. Ежегодно в рамках проекта "Культурная платформа АРТ-ОКНО" проходит около 200 образовательных, культурных и деловых мероприятий, а также грантовые и творческие конкурсы.