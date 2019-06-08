"Норникель": участие в корпоративном волонтерстве помогает удерживать людей в моногородах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Участие в корпоративном волонтерстве - один из факторов, помогающий удерживать населения в девяти моногородах присутствия компании "Норникель". Такое мнение на сессии "Влияние волонтерства и КСО-программ на эффективность компаний и их сотрудников" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказала директор департамента социальной политики компании "Норникель" Светлана Ивченко.

"Корпоративное волонтерство - это одна из вещей, которые удерживают людей в наших небольших городах, это расширение социального взаимодействия, это в том числе мотивационные факторы", - сказала она.

По ее словам, организация корпоративной волонтерской деятельности помогает выстроить отношения между предприятием и городом.

"Для нас бесконечно важна обеспеченность кадрами в моногородах. Мы не только ищем там сотрудников, мы привозим их. Соответственно, качество жизни играет существенное значение при принятии решения о переезде, а волонтерство - это такая связка в системе сообщающихся сосудов "город - компания". Сотрудник приходит в сообщество, делает что-то для сообщества, он привязывается к территории. А вновь прибывшие легко адаптируются - это связка, которая реально влияет на бизнес", - добавила представитель компании.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.