Международная Студвесна изменила виртуальное пространство Ставрополя

Москва, 10 июня. III Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" перешел в онлайн формат. Увидеть международную студенческую весну смог каждый: в рамках сотрудничества Российского Союза Молодежи с командой "ВКонтакте" и Mail.ru Group появилась возможность транслировать самые масштабные молодежные проекты на всю Россию.

Церемония закрытия фестиваля Российской студенческой весны, прошедшей в Перми в этом году, собрала более 1,5 млн зрителей, а общее количество трансляций за пять дней составило 27 прямых включений.

Важным отличием трансляций на Международной студенческой весне стало онлайн-голосование в направлении "Универвидение". Победитель в данном голосовании получил приз зрительских симпатий и народное признание.

Помимо прямых трансляций, программа фестиваля впервые в истории состояла из элементов дополненной реальности. Партнером Международной Студенческой весны стран БРИКС и ШОС стала платформа ARROUND, которая работает в сфере AR (дополненная реальность). Благодаря данному партнерству Российский Союз Молодежи смог реализовать на полях фестиваля будущее коммуникационных технологий.

Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий рассказал о нововведениях фестиваля: "Современная молодежь жадно поглощает все новое, и обычным фейерверком ее уже не удивить. В этом году наша организация решила погрузить уже традиционный и так полюбившейся молодежи фестиваль в виртуальную реальность. Ожившие фотографии и достопримечательности стран-участниц фестиваля можно было увидеть в центре города, все это – новый этап развития технологий, в который уверенно вступил проект Российского Союза Молодежи".

Благодаря партнерам все участники фестиваля и жители города смогли через свои смартфоны наблюдать действие в формате AR буквально перед началом торжественной церемонии открытия на стадионе и на главной площади города.

Помимо торжественной церемонии открытия, AR технологии работали по всей центральной части города. Геометки можно было отследить в мобильном приложении Arround. Каждый человек, установивший себе данное приложение, смог отыскать геометку, на которой был расположен арт-объект: это достопримечательности стран-участниц фестиваля и анимированные символы фестиваля. Со всеми виртуальными объектами можно было сфотографироваться, записать видеоролик и погрузиться в виртуальный мир студенческой весны.

История с информационными технологиями заняла отдельное место на полях фестиваля: на Международной весне прошли киберспортивные турниры по дисциплинам Dota2, CS:GO, в которых приняли участие все желающие.

А также, специально для фестиваля, было разработано мобильное приложение Student Spring Festival, которое стало карманным путеводителем участника фестиваля. Через него можно было просматривать программу фестиваля для участников и жителей города, прямые трансляции, найти социальные сети и необходимую контактную информацию любой службы фестиваля. А в пресс-центре для СМИ была расположена стена с кьюар кодами, которые вели журналистов к необходимой информации для работы: фотобанк, видеобанк, банк цитат, учредителей, партнеров.

Также от партнеров Arround была осуществлена виртуальная активность и на торжественной церемонии закрытия фестиваля. Подсолнухи и хороводы, созданные в дополнительной реальности, дополнили яркое выступление участников церемонии.

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