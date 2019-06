Турниры по пляжному футболу и волейболу пройдут в рамках фестиваля "НАШЕСТВИЕ"

Москва, 10 июня. Турниры по пляжному футболу и волейболу давно стали неотъемлемой частью "НАШЕСТВИЯ", которое в этом году отметит свое 20-летие. Любительские команды выбирают "Главное приключение года" не только ради хорошей музыки, но и ради спортивного удовольствия от участия в турнире, победа в котором станет приятным бонусом.

В футбольном и волейбольном турнирах максимально могут принять участие не более 64 любительских команд. Регламент турниров будет опубликован на сайте nashestvie.ru в разделе "Спорт" за две недели до фестиваля. Традиционно торжественное вручение наград победителям состоится 21 июля на главной фестивальной сцене в присутствии многотысячной аудитории.

Для остальных любителей спорта и поклонников здорового образа жизни организаторы приготовили спортивную программу, состоящую из тематических 30-минутных зарядок (рок-зарядка, crossfit и йога). Так, в 9:20 утра 19, 20 июля и в 8:30 утра 21 июля профессиональные фитнес инструкторы разбудят гостей фестиваля с помощью упражнений для растяжки всего тела в дополнение к универсальной фитнес-разминке.

Свое участие в музыкальной программе уже подтвердили: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачев, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Найк Борзов, Anacondaz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, Северный Флот, MORDOR, Бригадный подряд, Эпидемия, Тайм-Аут, Кирпичи, СЛОТ, МЭD DОГ, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнет Ель, [AMATORY], Jane Air, Ангел НеБес, JACK ACTION, Монгол Шуудан, ##### (5 DIEZ), Моды, Dергать!, Casual, Гран-КуражЪ, Порт (812), LASCALA, Пневмослон, STIGMATA, 7000$, 7РАСА, I.F.K., Catharsis, Голос Омерики, Grizzly Knows No Remorse, Clockwork Times, Гребля, Фантастика, Гоша Куценко и группа ГК, Александр Устюгов и группа EKIBASTUZ, Черный вторник, PRAVADA, ORIGAMI, Круиз, LKVR, Аркона, Казускома, РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, Бенгальские Подонки, несогласие, кис-кис и другие.

Возрастная категория 18+