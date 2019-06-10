Корпорация "Пумори" подводит первые итоги участия в выставке "Металлообработка"

ТАСС, 10 июня. Подведены первые итоги участия Корпорации "Пумори" в очередной международной выставке "Металлообработка", которая прошла в Москве в ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне 27–31 мая.

"Предварительные результаты участия — на уровне предыдущих лет. Задачи, которые ставила перед собой корпорация, выполнены", - отметили в пресс-службе "Пумори".

В этом году особое внимание было уделено собственным разработкам по автоматизации производства. Это — токарный станок с ЧПУ российского производства "ОКУМА-ПУМОРИ" представленный в рамках роботизированной производственной ячейки, выполненной на базе токарного обрабатывающего центра GENOS L300M, шестиосевого робота Fanuc и координатно-измерительной машины Mitutoyo Crysta-Apex S.

Другой экспонат — автоматизированная ячейка с загрузкой-выгрузкой и контролем обработанных деталей на токарном станке ЛТ200 (совместного российско-индийского производства) с системой ЧПУ Fanuc 0i TF D.

Еще одно автоматизационное решение — роботизированный комплекс для автоматизации загрузки-выгрузки заготовок и деталей PUMORI ROBOTICS. Комплекс позволяет за счет снижения вспомогательного времени увеличить количество произведенных деталей на единицу времени и тем самым снизить себестоимость готового изделия.

Традиционно был представлен вспомогательный инструмент PUMORI, в частности усовершенствованные продукты: электронная расточная головка с пультом, внешнее измерительное устройство "Пирамида"; патрон токарный CL210.

Также корпорация показала металлообрабатывающее, ленточно-отрезное оборудование, режущий и вспомогательный инструмент, системы инструментообеспечения производства партнеров корпорации – ведущих мировых фирм.

"Наиболее благоприятному показу экспонатов способствовал новый дизайн корпоративного стенда. Посетители и партнеры положительно оценили этот дизайн, отметив, что стенд Корпорации "Пумори" в этом году один из лучших на выставке", - рассказали в корпорации.

В целом юбилейная 20‑я выставка "Металлообработка", как отмечают ее организаторы, традиционно прошла на высоком уровне и вновь подтвердила статус авторитетной российской выставки мирового станкостроения и современных технологий металлообработки.

О корпорации

Корпорация "Пумори" ведет историю с 1990 года. В 2013, 2014 и 2015 годах по итогам всероссийского рейтинга была признана лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" - одна из крупных машиностроительных структур, объединяющая 14 предприятий по всей России. Партнер известных компаний-производителей: японских OKUMA, Toshiba, Okamoto; Hawema (Германия), Manurhin (Франция), Fastems (Финляндия), Davi (Италия), Optomec (США), ACE Micromatic Group (Индия) и др.

О выставке

Международная специализированная выставка "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" ведет свою историю с 1984 года. Входит в пятерку ведущих мировых промышленных смотров. Выставка "Металлообработка-2019" прошла на площадке выставочного комплекса на Красной Пресне - ЦВК "Экспоцентр". Проходит при официальной поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей России, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.