Челябинский цинковый завод вошел в ТОП рейтинга RAEX-600 по производительности труда

ТАСС, 10 июня. Челябинский цинковый завод (предприятие металлургического комплекса УГМК) вошел в ТОП рейтинга RAEX-600 по производительности труда, сообщают в пресс-службе предприятия.

В журнале Rating Review опубликованы рейтинги лидеров российской экономики RAEX-600 по различным направлениям — самые динамичные компании, самые прибыльные компании, компании с самой высокой производительностью труда и т.д. По словам организаторов старейшего и наиболее авторитетного рейтинга отечественного крупного бизнеса RAEX-600, низкая производительность труда остается слабым местом российской экономики. По этому показателю Россия отстает от западных конкурентов. Однако в отечественном бизнесе есть компании, уже достигшие международных уровней или даже превзошедшие мировые достижения в этой сфере.

ЧЦЗ находится на 12 строчке ТОП-20 предприятий России, а среди предприятий Челябинской области — на второй. Кроме того, ЧЦЗ - единственное предприятие цветной металлургии в списке лидеров.

"Повышение производительности труда — стратегическая цель не только нашего завода, но и большинства промышленных компаний России. Рост эффективности производства достигнут, в первую очередь, за счет рационального использования внутренних резервов, внедрения новых технологий и укрепления технического потенциала предприятия",- отмечает генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт.

Производственные мощности Челябинского цинкового завода, который входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК), позволяют ежегодно выпускать 200 тыс. тонн цинка и сплавов на его основе, предприятие в прошлом году завершило масштабную модернизацию производства за 3,5 млрд рублей.