Минкомсвязь РФ обсуждает ряд инициатив на IT-форуме в Ханты-Мансийске

ТАСС, 11 июня. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) РФ начинает пилотный проект в пяти регионах, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом рассказал в интервью ТАСС директор департамента развития цифрового государства Минкомсвязи РФ Алексей Горобцов – он принимает участие в XI Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который проходит в Ханты-Мансийске.

"Начинаем пилот в этом году в пяти регионах, один из них – Ханты-Мансийский автономный округ. Этот проект – единая платформа государственных сайтов, чтобы люди понимали, как взаимодействовать с государством. Независимо, в каком регионе и на какой сайт заходит пользователь, он понимает, что заходит на государственный сайт", - рассказал он ТАСС.

По словам главы департамента, платформа построена по единой архитектуре от региона к региону, в ней "провязаны" все сервисы электронного правительства. "Мы даем единый инструмент, конструктор для регионов, на котором они собирают свои сайты. (…) Тем самым снимем головную боль с регионов – берите, пользуйтесь", - констатировал Горобцов.

О форуме

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России. В 2018 году на мероприятие приехали более 3 тыс. человек из 55 стран и 43 субъектов РФ. Генеральные партнеры IT-форума (12+): "Ростелеком", "Лукойл", "Прайм груп", "Славнефть-Мегионнефтегаз". ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.