ДОСААФ проведет автопробег в честь 75-летия освобождения Белоруссии от фашизма

Москва, 11 июня. На Поклонной горе 20 июня в 10:00 состоится торжественный старт международного автопробега, посвященного 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Его организаторами выступают ДОСААФ России и ДОСААФ Республики Беларусь, а поддержку оказывают органы государственной власти обоих государств, многочисленные общественные ветеранские и молодежные организации.

Почетными гостями церемонии открытия станут представители правительства РФ, Минобороны России, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, известные военачальники, члены Ассоциации Героев России, "Офицеров России", Союза десантников России, "Боевого братства", Национальной ассоциации офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) и многие другие. Откроет мероприятие председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.

На Поклонной горе все присутствующие смогут ознакомиться с ретротехникой времен Великой Отечественной войны, пообщаться с участниками "многодневки", встретиться с ветеранами и тружениками тыла и узнать о деятельности представленных организаций.

Маршрут автопробега по территории России будет пролегать через Москву, Падиково, Волоколамск, Толстиково, Гагарин, Бородино, Жуков, Малоярославец, Калугу и Брянск, а по Беларуси — через Гомель, Жлобин, Рогачев, Бобруйск, Кличев, Могилев, Оршу, Борисов, Минск, Барановичи, Ивацевичи, Березу, Кобрин и Брест. Финиширует колонна возле стен Брестской крепости-героя.

На протяжении всего маршрута автомобили, участвующие в экспедиции, будет страховать от возможных поломок и технических неисправностей крупнейший в России онлайн-автосервис Uremont.

Специалисты Uremont будут участвовать в автопробеге наравне с другими и через свою онлайн-платформу оперативно запрашивать помощь у попутных станций технического обслуживания (к онлайн-автосервису подключено более 16000 СТО) в случае возникновения непредвиденных обстоятельств в колонне. Uremont будет представлять автомобиль Bentley Continental GT.

"Мы рады сопровождать участников автопробега вплоть до Бреста и быть частью этого мероприятия. В любой момент экипаж Uremont готов помочь в решении возможных проблем, но, надеемся, что этого не случится и автопробег пройдет без внештатных ситуаций", - сказал основатель компании Uremont Артур Терисаян.

В ходе многодневного мероприятия планируется ряд торжественных, культурно-массовых и мемориальных мероприятий с возложением венком и цветов к могилам Неизвестного солдата и памятникам воинам-освободителям. Немаловажной частью программы станут встречи участников "многодневки" с ветеранами Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов, школьниками, студентами, кадетами и юнармейцами из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России в городах по маршруту автопробега. Через весь маршрут автомобилисты оборонного общества провезут гильзы с землей из городов-героев и городов воинской славы.

Цели автопробега — укрепление дружбы между братскими народами России и Республики Беларусь, содействие сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и воспитание молодежи на ратных традициях Отечества, противодействие фальсификации истории.

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Дата старта: 20 июня 2019 года.

Начало аккредитации прессы: 09:00.

Начало мероприятия: 10:00.

Место старта: Поклонная гора, Монумент Победы.

По вопросам аккредитации обращаться в Пресс-службу ДОСААФ России:

Тел.: 8965-272-2275

E-mail: pressa.dosaaf@mail.ru