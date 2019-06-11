В МХАТ им. Горького состоится премьера постановки "Леди Гамильтон"

Москва, 11 июня. Режиссер МХАТ им. Горького Александр Дмитриев поставил на Большой сцене театра пьесу британского драматурга Теренса Реттигена "Леди Гамильтон".

Александр Дмитриев, режиссер-постановщик: "Любая пьеса – это вызов. Поначалу воспринимаешь ее просто как материал, который надо поставить. А потом вдруг приходит понимание, что этот текст не случайно оказался у тебя именно в это время, именно в этой ситуации. Постепенно в первоисточнике, в тексте, стали открываться выходы к общечеловеческим смыслам, например, к проблеме выбора. И я представил, что я большой начальник и отвечаю за большой фронт работ, и вдруг – любовь! Что в такой ситуации предпочесть? Чем можно жертвовать, а чем нельзя?"

Пьеса Теренса Реттигена – об одном из поворотных моментов в мировой истории. А решалось будущее мира, как водится, в одной из английских усадеб, в атмосфере светских приемов, семейных ссор и примирений нескольких человек. Эти несколько человек – главный флотоводец Британии адмирал Горацио Нельсон, его официальная любовница – леди Эмма Гамильтон и законная жена – Френсис "Фанни" Нельсон (в девичестве – Нисбет). Но у двух непримиримо конфликтующих женщин еще одна соперница – Англия. Так что речь идет не о простом "любовном треугольнике", а скорее – о "четырехугольнике".

Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. Горького: "Леди Гамильтон" - это принципиальный выбор театра. Это утверждение на сцене МХАТ большого, имперского, державного стиля: больших тем, масштабных событий, крупных исторических фигур, подлинных героев. Такие спектакли очень нужны и важны. Без них репертуар театра не будет цельным".

О леди Гамильтон зритель знает, в основном, по фильму 1943 года с Вивьен Ли и Лоуренсом Оливье в главных ролях. В спектакле будет представлен совсем другой образ. Леди Гамильтон в исполнении артистки театра Ларисы Голубиной – женщина, беззаветно преданная любимому мужчине, готовая ради него на любую жертву – и эту жертву приносящая.

Лариса Голубина, актриса, исполнительница роли леди Гамильтон: "Бывает, ты боишься чего-то страшного, что движется в темноте, но, как завороженный, идешь в ту сторону. Или надвигается цунами, а люди вместо того, чтобы убегать, начинают фотографировать. Такое вот странное поведение. Нормальный человек убежит, спрячется, защитится, а другой сделает наоборот. Так Эмма Гамильтон - человек, который бежит на цунами".

Спектакль "Леди Гамильтон" (12+) во МХАТ им. Горького – история о любви и ненависти, о страсти и жестокосердии, верности и измене – в их крайнем, предельном выражении.

В спектакле заняты: актриса Лариса Голубина, заслуженные артисты РФ Максим Дахненко, Татьяна Шелковская и другие.

Дата и время премьеры: 16 июня, 19:00.

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