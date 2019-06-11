В МХАТ им. Горького представят постановку "Последний герой" Руслана Маликова

Москва, 11 июня. В МХАТ им. Горького 13 июня представят спектакль "Последний герой" (12+) Руслана Маликова по пьесе Ивана Крепостного, который из всех премьер сезона вызвал самые непримиримые споры среди зрителей и театральных специалистов. Для театра это принципиальная постановка. В ней заложены основные эстетические и идеологические коды театра при новом руководителе Эдуарде Боякове: верность традициям психологического театра и поиск новой актуальности, патриотизм и гражданственность, работа с современной драматургией и ориентация на широкого зрителя.

13 июня на сцену в роли старика, отставного офицера-разведчика, главного героя пьесы, выйдет режиссер постановки – Руслан Маликов. Более того, в последующих показах он сыграет все главные мужские роли спектакля.

Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького: "Для людей, плохо знающих историю Художественного театра, такой шаг может показаться пиар-ходом или позерством. Однако на самом деле речь идет об одной из фундаментальных традиций МХАТ. Достаточно вспомнить историю театра с момента его основания".

Константин Станиславский известен не только как один из создателей режиссерского театра и автор знаменитой "Системы". Он был выдающимся актером, играл в им же поставленных спектаклях. Среди его актерских работ роли Астрова в "Дяде Ване", Вершинина в "Трех сестрах, Сатина в "На дне", Гаева в "Вишневом саде". После смерти основателей МХАТ театром руководили актеры, игравшие в ими же поставленных спектаклях: Иван Москвин ("Синяя птица", "Ревизор"), Борис Ливанов ("Ломоносов", "Братья Карамазовы"), Олег Ефремов ("Утиная охота", "Дядя Ваня").

После раскола театра в МХАТ им. М. Горького его руководитель Татьяна Доронина ставила спектакли и играла в них ("Зойкина квартира", "Лес", "Без вины виноватые"). Постоянный режиссер МХАТ Валерий Белякович в одном из спектаклей "Мастер и Маргарита" лично исполнил роль Воланда.

Руслан Маликов в этом смысле следует традиции, исследует традицию и развивает ее. Он не только известный режиссер, лауреат "Золотой маски". Театралы со стажем помнят его роли в ряде ключевых спектаклей "нулевых" годов. Зрители "Последнего героя" получат редкую возможность увидеть Маликова как актера.

Дата и время премьерного показа: 13 июня, 19:00.

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