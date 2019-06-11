Эксперты: для роста числа и качества образовательных стартапов требуется поддержка отрасли

Москва, 11 июня. Перспективы развития образовательных стартапов и варианты поддержки инноваторов со стороны государства и отраслевого бизнеса обсудили участники профильной панельной дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума. О стартапах в качестве нового драйвера трансформации образования говорили разработчики, представители образовательных компаний, создателей контента и частных фондов, поддерживающих проекты в данной сфере.

Директор Центра изучения инноваций в образовании НИУ ВШЭ и Конкурса инноваций в образовании Диана Королева представила предварительные итоги опроса 360 участников инновационной экосистемы образования. Согласно этим итогам, наиболее доступными направлениями в этой среде для инноваторов являются физическая инфраструктура, интернет и квалифицированные кадры. Большинство участников панели акцентировали внимание на резонности увеличения сегмента проектов частного сектора и предпринимательства в общей системе образования и облегчения процедур их продвижения.

Говоря о финансовой поддержке образовательных стартапов, Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина, назвала одним из важных элементов экосистемы поддержку будущих инноваторов со студенческой и школьной скамьи, стимулирование студенческих образовательных проектов и педагогических инициатив через грантовые программы и эндаументы. Эксперт привела в пример практики СПбГУ и УРФУ, где доход от целевого капитала частично используется для грантового финансирования стартапов, в том числе образовательных.

Активно включились в работу по привлечению инноваций, курированию проектов и отбору кейсов и крупные компании – создатели образовательного контента.

"С прошлого года мы взяли менторство над проектом Geek Teachers, присматриваемся к участникам КИвО и в этом году. Инноваторы – люди с особым мышлением, они являются ценностью сами по себе. Задача системообразующей компании отрасли – помочь им реализовать свои идеи на практике", - отметила Кристина Колесникова, директор по внешним коммуникациям Группы компаний "Просвещение".

Основатель образовательного стартапа D Notation Андрей Баяджан рассказал о практике американских акселераторов, которые учат быстро расти, еженедельно ставят задачи и форсирут их выполнение – этот метод очень эффективен, но в России пока менее распространен.

Эксперты дискуссии затронули тему адаптации к инновациям всех участников педагогического треугольника, в частности, родителей и учителей. "Алгоритмы инноваций должны быть понятны педагогам и не отторгаться ими. Молодые учителя – это люди с драйвом, а не просто молодые по возрасту, часто опытные педагоги по смелости и эффективности решений превосходят новичков", – заметила Кристина Колесникова.

Участники дискуссии пришли к выводу о том, что технологии сами по себе не являются ключом к успеху, а требуют содержательного наполнения и мотивации учеников преподавателем.