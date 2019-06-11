"Ростелеком" представил разработки и заключил соглашения на XI Международном IT-Форуме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" представила разработки и заключила ряд соглашений на XI Международном IT- Форуме, который проходит в Ханты-Мансийске.

Так, компания разработала систему для анализа данных об удовлетворенности жителей качеством городской среды. Информация будет изучаться из открытых источников, ее внедрение в 2019 году планируется в двух городах Уральского федерального округа и в одном городе Приволжского федерального округа.

Как рассказал ТАСС вице-президент компании "Ростелеком" - директор макрорегионального филиала "Урал" Сергей Гусев, эта система внедрена в глобальный проект "Умный город", который направлен, в том числе, на обеспечение безопасности. Например, в Югре, где внедрен проект "Безопасный город", в 2018 году удалось раскрыть более сотни преступлений. Также система мониторит экологическую и паводковую ситуацию в режиме онлайн.

Об этой и других разработках, а также о подписанных в Ханты-Мансийске соглашениях рассказал в видеоинтервью ТАСС вице-президент - директор Макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" Сергей Гусев.

О проекте "Умный город"