До конца года в Брянске откроют четыре новых детских сада

БРЯНСК, 11 июня. /ТАСС/. До конца 2019 года в Брянске откроют четыре новых детских сада и семь пристроек к дошкольным учреждениям. Об этом журналистам заявил глава города Александр Хлиманков на открытии пристройки к детсаду "Светлячок" в Московском микрорайоне Брянска.

"В 2019 году запланированы строительство и ввод в эксплуатацию четырех детских садов и семи пристроек, новая пристройка к детскому саду "Светлячок" появилась меньше чем за год. Теперь здесь смогут принять 55 малышей в возрасте до трех лет", - сказал Хлиманков.

По его словам, "Светлячок" стал первым детским садом, где строители завершили работы и ввели новое здание в эксплуатацию. Помимо необходимой мебели, спортинвентаря, учебных материалов и развивающих игрушек, здесь теперь появилась интерактивная панель, которая поможет детям в игровой форме обучаться и запоминать информацию.

"Власти всех уровней заложили важную основу для брянских детей. Ликвидирована очередь в детские сады для детей от трех лет, мы на пути к обеспечению местами в дошкольных учреждениях всех детей младше трех", - уточнил глава Брянска.

До 2021 года власти региона планируют создать дополнительные места в дошкольных учреждениях и обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.