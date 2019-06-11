Очаги самовозгорания в Кемеровской области были потушены с помощью глины

ТАСС, 11 июня. Очаги самовозгорания вблизи горных выработок шахты "Киселевская" Кемеровской области были ликвидированы с помощью глины. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой компании "Кузбассразрезуголь".

"В начале июня вблизи горных выработок шахты "Киселевская" был выявлен очаг самовозгорания. Муниципальные власти и организация, которая занимается процессом ликвидации шахты, обратились в УК "Кузбассразрезуголь" с просьбой о помощи. Угольная компания выделила технику и рабочих, которые оперативно приступили к локализации и изоляции возгорания замещением очага глиной", - говорится в сообщении.

Пресс-служба компании также отмечает, что на сегодняшний день здоровью местных жителей ничего не угрожает.

Подземный пожар возник в городе Киселевске Кемеровской области из-за возгорания на несанкционированной мусорной свалке в конце мая. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили горящий мусор, но через несколько дней местные жители вновь заметили задымление на участке. Позже было установлено, что происходит горение под землей - на заброшенных горных выработках ликвидированной шахты "Киселевская". Для тушения подземного пожара был снят верхний слой земли над горящими пластами угля.

Моногород Киселевск расположен на юге Кемеровской области, в нем проживают более 95 тыс. человек. Работающие в городе предприятия специализируются на добыче и обогащении угля. Шахта "Киселевская" приостановила добычу осенью 2013 года, позже предприятие было признано судом банкротом. Пожар был ликвидирован 10 июня.

АО "УК "Кузбассразрезуголь" - предприятие Уральской горно-металлургической компании (УГМК), специализирующееся на добыче каменного угля открытым способом. В 2006 году УК "Кузбассразрезуголь" перешла под управление ООО "УГМК-Холдинг". Предприятия компании добывают энергетический и коксующийся уголь.