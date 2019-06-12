Наталья Комарова наградила победителей Кубка Югры по управлению бизнесом "Точка роста"

ТАСС, 12 июня. Финал 11-го сезона Кубка Югры по управлению бизнесом "Точка роста" (18+) завершился во вторник в Ханты-Мансийске, соревнования прошли в рамках XI Международного IT-Форума c участием стран БРИКС и ШОС.

О финале 2019 года

Как рассказали в Фонде поддержки предпринимательства Югры, на сезон Кубка Югры 2018-2019 года изначально было заявлено 458 участников (110 команд), в том числе по категории "Профессиональная лига" – 70 команд (290 участников), "Студенческая лига" - 40 команд (168 участников).

В очном финале во вторник сразились 16 лучших управленческих команд автономного округа - 8 профессиональных и 8 студенческих.

На церемонии награждения губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о югорчанах, которым участие в "Точке роста" дало импульс в профессиональном и личностном росте. Так, победитель "Точки роста", призер Кубка России по управлению компанией "Global Management Challenge" Артем Столяров сейчас возглавляет Технопарк высоких технологий Югры, победитель первого регионального Кубка Ренат Нургалиев - первый заместитель генерального директора общества "РИТЭК", а призер Национального чемпионата Тимур Галямов занимает должность заместителя гендиректора ООО "Газпромнефть-Хантос".

"Я точно знаю, что этот список не исчерпывающий, не закрытый, в том числе и за счет ваших имен", - сказала финалистам Наталья Комарова.

"Я желаю каждому из вас успехов, чтобы они были сформированы и сделаны на нестандартном мышлении, которое повышает эффективность ваших решений. Не теряйте себя лично, в какой бы команде вы не работали", - напутствовала глава Югры.

О призерах и победителях

Третье место в Студенческой лиге заняла команда Сургутского государственного педагогического университета "Креативный класс", в профессиональной лиге – команда "РИТЭК" (ТПП "РИТЭКБелоярскнефть" ООО "РИТЭК", г. Белоярский). Кубки и дипломы управленцам вручили советник департамента внешних связей Филиала "Салым Петролеум Сервисиз Б.В." в Ханты-Мансийске Маргарита Сухинина и заместитель губернатора Югры Николай Милькис.

В Студенческой лиге победила команда "Герлз Бенд" (Югорский государственный университет). Вице-чемпионом стала команда "GOLD SEVER" (Югорский политехнический колледж, г. Югорск).

В профессиональной лиге чемпионом признана команда "Mega-business86" - сборная работников бюджетной сферы из Ханты-Мансийска. Второе место заняла команда "Акулы бизнеса" - сборная представителей малого и крупного бизнеса из Сургута, Ханты-Мансийска и Югорска.

Команда, занявшая третье место, получила сертификат на 20 тыс. рублей, второе – на 30 тыс. Команда-победитель получила из рук Натальи Комаровой сертификат на 50 тыс. рублей и билет на финал Global Management Challenge в Москве за право участия во мировом финале от имени России.

О проекте "Точка роста"

Образовательный и событийный проект "Кубок Югры по управлению бизнесом "Точка роста" проводится с 2008 года правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры и ООО "Технологии управления". Генеральный спонсор проекта — нефтяная компания "Салым Петролеум Девелопмент Н. В.".

Участники и команды от Югры неоднократно входили в число восьми команд-финалистов Национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом, дважды представляли автономный округ (в числе сборных команд) и Россию на всемирном финале "Global Management Challenge". Шесть раза команды из Югры становились призерами Национального чемпионата.

Проект "Точка Роста" в Югре является частью российского национального этапа международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом "Global Management Challenge – Глобальный управленческий вызов", а также частью платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Эта платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

О национальном этапе

Проект реализуется с привлечением ведущего зарубежного опыта, а также новейших разработок РАНХиГС при президенте РФ. С 2006 года Академия проводит ежегодный российский национальный этап международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом "Global Management Challenge".

В октябре 2011 года Национальный чемпионат был поддержан Наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив под председательством президента РФ. Организаторами проекта на федеральном уровне являются РАНХиГС и Агентство стратегических инициатив.

О проекте Global Management Challenge

"Global Management Challenge" аккредитован Европейским фондом развития менеджмента (EFMD) как высокотехнологичный образовательный инструмент для быстрого развития управленческих компетенций. Это соревнование, основанное на инновационной образовательной технологии – комплексном бизнес-симуляторе, моделирующем деятельность предприятия в условиях глобальной конкуренции.