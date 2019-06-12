{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оздоровительная кампания стартовала в ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

Четыре тысячи детей уральских газовиков проведут лето в лагерях труда и отдыха, оздоровительных, спортивно-туристических и военно-патриотических лагерях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) стартовала детская оздоровительная кампания. На первую смену в лагерь "Прометей" (г. Верхняя Сысерть, Свердловская область) уже отправилось 356 детей уральских газовиков в возрасте от семи до 14 лет, рассказали в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

Всего за нынешнее лето в оздоровительном лагере "Прометей" проведут каникулы более 1200 мальчишек и девчонок от семи до 17 лет из Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Курганской областей, входящих в территорию ответственности предприятия. "Организаторами подготовлена насыщенная программа, направленная на раскрытие творческого и спортивного потенциала школьников, а также нацеленная на профессиональную ориентацию будущих газовиков", - рассказали в ГТЕ.

В этом году в лагере второй год подряд функционирует пресс-центр, где ребята будут обучаться азам работы в медиа: писать заметки, делать посты для страничек лагеря в социальных сетях, осваивать фотоаппарат, попробуют себя в качестве радиоведущих. В каждой из четырех смен пройдет традиционная акция "Мы – будущее профсоюза", организованная Объединенной первичной профсоюзной организацией.

Кроме того, в каникулы откроют двери 13 детских лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных школ, физкультурно-оздоровительных комплексов и клубов при филиалах "Газпром трансгаз Екатеринбург".

Также в рамках оздоровительной компании летом запускается шесть лагерей труда и отдыха и 11 спортивно-туристических лагерей для подростков от 14 до 18 лет. Еще два военно-патриотических лагеря организуют в Оренбуржье. А в июле в поселке Красноярский Оренбургской области пройдет IX туристский слет, который соберет полторы сотни мальчишек и девчонок из филиалов ГТЕ.

"Всего этим летом различными формами оздоровления и отдыха будет охвачено около четырех тысяч детей газовиков", - отметили в ГТЕ.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В регионах производственной деятельности Общества эксплуатируются более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 18 компрессорных цехов со 133 газоперекачивающими агрегатами, 294 газораспределительные станции. В составе Общества 27 филиалов, из которых 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов. Коллектив предприятия насчитывает более 9,1 тыс. человек.

Теги
Россия
Наталья Комарова наградила победителей Кубка Югры по управлению бизнесом "Точка роста"
В очном финале в Ханты-Мансийске сразились 16 лучших управленческих команд округа, коллектив-победитель получил сертификат на 50 тыс. рублей и билет на российский финал Global Management Challenge
Читать полностью