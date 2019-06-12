Оздоровительная кампания стартовала в ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) стартовала детская оздоровительная кампания. На первую смену в лагерь "Прометей" (г. Верхняя Сысерть, Свердловская область) уже отправилось 356 детей уральских газовиков в возрасте от семи до 14 лет, рассказали в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

Всего за нынешнее лето в оздоровительном лагере "Прометей" проведут каникулы более 1200 мальчишек и девчонок от семи до 17 лет из Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Курганской областей, входящих в территорию ответственности предприятия. "Организаторами подготовлена насыщенная программа, направленная на раскрытие творческого и спортивного потенциала школьников, а также нацеленная на профессиональную ориентацию будущих газовиков", - рассказали в ГТЕ.

В этом году в лагере второй год подряд функционирует пресс-центр, где ребята будут обучаться азам работы в медиа: писать заметки, делать посты для страничек лагеря в социальных сетях, осваивать фотоаппарат, попробуют себя в качестве радиоведущих. В каждой из четырех смен пройдет традиционная акция "Мы – будущее профсоюза", организованная Объединенной первичной профсоюзной организацией.

Кроме того, в каникулы откроют двери 13 детских лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных школ, физкультурно-оздоровительных комплексов и клубов при филиалах "Газпром трансгаз Екатеринбург".

Также в рамках оздоровительной компании летом запускается шесть лагерей труда и отдыха и 11 спортивно-туристических лагерей для подростков от 14 до 18 лет. Еще два военно-патриотических лагеря организуют в Оренбуржье. А в июле в поселке Красноярский Оренбургской области пройдет IX туристский слет, который соберет полторы сотни мальчишек и девчонок из филиалов ГТЕ.

"Всего этим летом различными формами оздоровления и отдыха будет охвачено около четырех тысяч детей газовиков", - отметили в ГТЕ.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В регионах производственной деятельности Общества эксплуатируются более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 18 компрессорных цехов со 133 газоперекачивающими агрегатами, 294 газораспределительные станции. В составе Общества 27 филиалов, из которых 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов. Коллектив предприятия насчитывает более 9,1 тыс. человек.