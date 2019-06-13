Президентская академия обучила госслужащих профилактике коррупции и терроризма

Москва, 13 июня. В РАНХиГС завершился базовый уровень программы "Функции подразделений федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений".

Программа повышения квалификации, подготовленная по распоряжению Президента РФ № 367-рп от 08.12.2018, была разработана Институтом права и национальной безопасности (ИПиНБ) РАНХиГС в 2019 году в тесном сотрудничестве с Управлением Президента РФ по вопросам противодействия коррупции и Министерством труда и социальной защиты РФ. Обучение пройдут госслужащие, которые замещают должности военной службы и федеральной государственной службы иных видов, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.

Программу открыли первый заместитель начальника Управления Президента по вопросам противодействия коррупции Администрации Президента РФ Александр Аникин, советник ректора РАНХиГС, научный руководитель Института права и национальной безопасности РАНХиГС Виктор Зорин, директор ИПиНБ РАНХиГС, заслуженный юрист Российской Федерации Станислав Могилевский.

И.о. директора научно-учебного Центра противодействия коррупции ИПиНБ РАНХиГС Сергей Воронцов отметил, что программа предназначена для государственных служащих и представителей федеральных органов исполнительной власти, правоохранителей. "РАНХиГС является базовым вузом, уполномоченным руководством страны на проведение такой программы – Академия определена единственным исполнителем осуществляемых государственными заказчиками закупок услуг по повышению квалификации по дополнительной профессиональной программе "Функции подразделений федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений", - подчеркнул он.

В Академии работает научно-учебный центр противодействия коррупции ИПиНБ РАНХиГС, который организует эту работу. По указанию ректора Владимира Мау, Центр проводит работу на основании исследований правовой базы противодействия коррупции, использует обзоры, созданные по материалам о противодействии коррупции, а также использует и анализирует судебную практику, уточнил Сергей Воронцов. "Мы стремимся, чтобы должностные лица, ответственные за противодействие коррупции, осуществляли деятельность, исходя из тех методик и требований нормативно-правовых актов, которые актуальны в настоящее время", - добавил он.

Занятия для участников программы проводят представители Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции Администрации Президента РФ, МВД России, Управления по правовой работе и антикоррупционной экспертизе Главного Управления региональной безопасности Московской области, Фонда социального страхования, Арбитражного суда города Москвы, ведущие эксперты Института права и национальной безопасности РАНХиГС – и.о. директора научно-учебного Центра противодействия коррупции ИПиНБ д.ю.н., профессор кафедры процессуального права Южно-Российского института управления РАНХиГС Сергей Воронцов, завкафедрой административного и информационного права, д.ю.н., доцент Оксана Шмалий и другие.

На базовом уровне программы были затронуты вопросы, связанные с причинами, которые формируют коррупционные отношения, и способами решения таких проблем. По инициативе ректора РАНХиГС слушатели программы и после ее окончания могут рассчитывать на научно-преподавательское сопровождение процесса противодействия коррупции: они всегда могут обратиться к экспертам и получить комментарий по данной теме. Базовый уровень программы с 29 мая по 6 июня 2019 года (54 часа) прошли 144 слушателя, а повышенный уровень (36 часов) запланирован на сентябрь.

Помимо этого, на днях впервые в Президентской академии обучение по программе дополнительного профессионального образования "Вопросы профилактики терроризма" по госзаданию прошли представители федеральных органов исполнительной власти.

Слушателями программы стали представители более 30 федеральных органов исполнительной власти, которые в рамках своих полномочий участвуют в реализации мероприятий по профилактике терроризма. Для этой категории слушателей подобная программа проводится впервые.

Программу открыли советник ректора РАНХиГС, научный руководитель Института права и национальной безопасности (ИПиНБ) РАНХиГС Виктор Зорин, директор ИПиНБ РАНХиГС, заслуженный юрист Российской Федерации Станислав Могилевский и директор Центра программ дополнительного профессионального образования ИПиНБ Варвара Рогачева.

На Центр программ дополнительного профессионального образования ИПиНБ РАНХиГС приказом ректора Владимира Мау 12 декабря 2018 года был возложен функционал Учебно-методического Центра ДПО федеральных государственных служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по профилактике терроризма, и координирующая роль деятельности всех УМЦ, созданных в 11 филиалах РАНХиГС.

Обучение было обеспечено в рамках госзадания по распоряжению Правительства Российской Федерации от 03.04.2019 г. № 617-р. Программа согласована с аппаратом Национального антитеррористического комитета (НАК).

В реализации программы принимают участие советник председателя НАК Евгений Ильин, и.о. директора научно-учебного Центра противодействия коррупции ИПиНБ РАНХиГС Сергей Воронцов, ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Алексей Штейнбух и другие эксперты.

Терроризм является одной из самых серьезных проблем государства, напомнил Сергей Воронцов: несмотря на то, что количество преступлений террористической направленности в России в течение последних трех лет снижается, требуется серьезная работа в этой области. "В ходе обучения на занятиях мы делаем ставку на противодействие идеологии терроризма. Слушателями новой программы стали представители федеральных органов исполнительной власти, которые в своих ведомствах отвечают за реализацию этих функций", - отметил он.

Он уточнил, что программы по профилактике терроризма предлагают и другие вузы, но именно в Академии работают ведущие эксперты в данной области. В реализации этой программы заинтересованы представители различных министерств и ведомств. "Ректор РАНХиГС Владимир Мау проанализировал реализацию программы в Академии за последние годы и решил изменить отдельные направления, привести их в соответствие к актуальной обстановке и законодательству. Но самое главное – он стремится привлечь на программу практиков-профессионалов", - подчеркнул профессор.

Программа прошла с 3 по 7 июня. По профилактике терроризму в Президентской академии планируется проведение еще нескольких программ осенью 2019 года с привлечением профильных учебно-методических центров в филиалах РАНХиГС.

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