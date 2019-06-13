На "Уралэлектромеди" началось строительство нового склада серной кислоты

ТАСС, 13 июня. АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) приступило к реализации проекта по строительству нового склада серной кислоты. Запуск промышленного объекта в эксплуатацию планируется в декабре этого года, сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании. Это позволит предприятию вывести хранение серной кислоты на принципиально новый уровень обеспечения химической безопасности работников предприятия.

"Новый склад снизит объемы хранения серной кислоты практически в два раза и с помощью энергосберегающих технологий повысит эффективность перекачки продукта производственным цехам", — рассказал главный инженер АО "Уралэлектромедь" Алексей Королев.

Площадку под строительство объекта выбрали, исходя из требований промышленной безопасности, рядом с химико-металлургическим цехом и участком по производству антисептика купоросного цеха. Контроллерная для управления процессами перекачки кислоты будет установлена отдельно — в здании участка по производству антисептика. В настоящее время подрядчики уже подготовили фундаменты под емкости серной кислоты. Сами емкости изготовлены в филиале "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь" (пос. Верх-Нейвинский).

Новый склад для хранения серной кислоты будет соответствовать требованию ФЗ № 116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Площадь здания составит 750 кв. м. На территории разместятся три емкости для хранения серной кислоты (две рабочих и одна резервная) и насосное отделение, состоящее из пяти насосов. Два из них будут использоваться для приема серной кислоты из ж/д цистерн, остальные — для ее раздачи в цеха по трубопроводам. Насосы оснастят торцевым уплотнением, что существенно снизит риск утечки. Также на складе установят современное измерительное оборудование и систему сигнализации.

Всеми технологическими процессами будет управлять автоматизированная система. На складе предусмотрен операторский пункт, оснащенный мониторами. На них будут отображаться процессы циркуляции, уровень кислоты в емкостях, давление в трубопроводах и другие параметры.

Потребителями серной кислоты на АО "Уралэлектромедь" сейчас являются купоросный цех (около 40%), химико-металлургический (30%), цех медных порошков (15%) и цех электролиза меди (15%). В сутки производственные подразделения используют от 70 до 90 т серной кислоты. Основной производитель и поставщик данного продукта для АО "Уралэлектромедь" — Среднеуральский медеплавильный завод (предприятие металлургического комплекса УГМК). После ввода в эксплуатацию нового склада для хранения серной кислоты старый будет демонтирован.

О предприятии

АО "Уралэлектромедь" - крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО "Уралэлектромедь" стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус Good Delivery ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота.

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь. На предприятиях УГМК работают более 80 тыс. сотрудников.