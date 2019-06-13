Калининская АЭС признана одной из лучших атомных станций России

ТАСС, 13 июня. Эффективность работы коллектива Калининской АЭС отмечена наградой дивизионального конкурса Концерна "Росэнергоатом" "Лучшая АЭС России - 2018". По итогам конкурса предприятию присвоено почетное второе место среди 10 атомных станций страны.

Победители конкурса определялись на основе 12 основных и девяти дополнительных показателей, касающихся таких сфер деятельности, как безопасность, эффективность работы и технического обслуживания, состояние физической защиты, охрана окружающей среды. Балаковская и Билибинская АЭС стали обладателями первого и третьего мест дивизионального конкурса соответственно.

В 2018 году Калининская АЭС выработала рекордное количество электроэнергии за всю историю эксплуатации атомных станций России. КлнАЭС выдала в Объединенную энергосистему Центра 35 млрд 187 млн 652 тыс кВтч электроэнергии. Достигнут коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) 100,42 %, что превышает российские показатели КИУМ для АЭС с аналогичными энергоблоками.

Реализованы важнейшие производственные задачи, направленные на обеспечение ядерной, радиационной, экологической безопасности - перевод в промышленную эксплуатацию энергоблока №3 на мощности 104%, подготовка к продлению срока эксплуатации блока №1, получение положительного заключения государственной экологической экспертизы на эксплуатацию энергоблока №4 на мощности 104%.

Калининская атомная станция вошла в число лучших АЭС Концерна "Росэнергоатом" по культуре безопасности. Предприятие продемонстрировало наибольшую динамику и прогресс в области культуры безопасности.

Кроме того, в 2018 году Калининская АЭС признана экологически образцовой организацией Госкорпорации "Росатом", названа Лучшим экологически ответственным предприятием атомной отрасли, одержав победу в XIV Всероссийском конкурсе "Лидер природоохранной деятельности в России".

В области социальной политики атомная станция была признана лучшей в номинации конкурса Общественной палаты РФ "Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации (среди организаций ЗАТО и городов АЭС)".

Справочно

Конкурс "Лучшие атомные станции по итогам года" проводится ежегодно для выявления, поощрения и распространения положительного опыта АЭС – призеров конкурса. Он направлен на реализацию миссии Концерна "Росэнергоатом" по обеспечению потребителей электрической и тепловой энергией при гарантии безопасности – высшего приоритета в деятельности российских атомных станций.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.