Московский Синодальный хор споет в Храме святого Иоанна Кронштадтского в Гамбурге

Москва, 13 июня. В Гамбурге 14 июня выступит один из старейших профессиональных хоров России – Московский Синодальный хор. Коллектив примет участие в освящении памятника святому Иоанну Кронштадтскому и даст концерт в храме. Мероприятия входят в программу Дней русской духовной культуры в Германии и международного культурного проекта "Русские сезоны".

В 9:00 в Храме святого праведного Иоанна Кронштадтского – самом большом храме Русской Православной Церкви на территории Германии – начнутся утренняя божественная литургия и освящение скульптуры праведника, покровителя гамбургской общины. 14 июня выбрано не случайно: именно в этот день Православная церковь по благословению святейшего Патриарха Кирилла чествует День прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Богослужение возглавит архиепископ Подольский Тихон, управляющий Берлинско-Германской епархией. Исполнением музыки будет управлять заслуженный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Московского Синодального хора Алексей Пузаков.

В 19:00 в Храме святого праведного Иоанна Кронштадтского состоится концерт духовной музыки. Прославленный коллектив исполнит произведения Антона Вискова, Николая Голованова, Павла Чеснокова, протоиерея Николая Ведерникова, Дмитрия Бортнянского, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, митрополита Илариона (Алфеева), Михаила Косолапова и Анатолия Конотопа. Вход на концерт будет бесплатным.

История Московского Синодального хора восходит к 1589 году. Коллектив объединял патриарших певчих дьяков, которые пели за службами в Успенском соборе Московского Кремля, на торжественных богослужениях и важнейших государственных церемониях. В XIX веке в Москве было создано духовно-певческое училище, где певчих обучали общеобразовательным, церковным и музыкальным наукам.

В конце XIX – начале XX веков Синодальный хор дал в Москве несколько исторических концертов духовной музыки, в 1910-х триумфально гастролировал в Западной Европе. В 1918 году Синодальное училище было упразднено, хор прекратил существование – преемственность русской церковно-певческой традиции на долгие годы практически исчезла.

После Великой Отечественной войны церковное пение в стране постепенно возрождалось. С 1948 года в Храме "Всех скорбящих Радосте" на Большой Ордынке в Москве работал регент Николай Матвеев, воссоздавший коллектив и его старую традицию – ежегодное исполнение "Литургии" Петра Чайковского в день кончины композитора. Были осуществлены записи русской духовной музыки и издание пластинок, которые стали проповедью веры и высоким образцом церковно-певческого искусства.

В 2010 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началась работа по возрождению Московского Синодального хора на базе церковного коллектива под управлением Алексея Пузакова.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский – русский проповедник, молитвенник, чудотворец, провидец XIX века. Его знают как пастыря и благотворителя, создавшего в Кронштадте "Дом трудолюбия" для нищих, школу для бедных, женскую богадельню, приют. Иоанн ввел практику общей исповеди, призывал паству к более частому причащению, основал два женских монастыря.

Места проведения: Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского

Vor dem Holstentor 1, 20355 Hamburg, Германия

Программа:

9:00 – утренняя литургия и освящение памятника И. Кронштадтскому.

19:00 – концерт духовной музыки Московского Синодального хора.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Возрастная категория 16+