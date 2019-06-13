Артисты Свердловской филармонии выступят в рамках "Русских сезонов" в ФРГ

Москва, 13 июня. В июне и ноябре 2019 года три симфонических коллектива Свердловской филармонии впервые станут участниками международного культурного проекта "Русские сезоны". В текущем году страной возрождения дягилевских традиций выступает Германия, которая принимает проект вслед за Японией (2017) и Италией (2018).

"Русские сезоны" знакомят мир с великой и самобытной русской культурой, которую представляют передовые творческие силы страны: Мариинский и Александринский театры, Театр имени Моссовета и Театр имени Евгения Вахтангова, Академия Русского балета и Театр балета Бориса Эйфмана, Камерный оркестр "Виртуозы Москвы", музыкальный театр "Геликон-Опера", Третьяковская галерея и Русский музей. Концерты Уральского филармонического и Уральского молодежного оркестров и Симфонического хора Свердловской филармонии в семи городах Германии дополнят представление об искусстве России на современном этапе его развития.

Для Уральского молодежного симфонического оркестра знаком "Русских сезонов" отмечено сотрудничество с Филармоническим оркестром Северо-Западной Германии. Их совместный проект получил название "Альпийская симфония" – по центральному произведению концертной программы, принадлежащему перу ярчайшего представителя эпохи позднего романтизма Рихарда Штрауса. Гигантская по размаху партитура требует невероятного исполнительского состава – только ударников в оркестре должно быть не меньше 64 человек. Помимо традиционных (усиленных) и менее распространенных оркестровых тембров (таких как хеккельфон, кларнет-пикколо или "коровьи колокольцы"), в ней используется звучание ветряной и громовой машин. Каждое исполнение такого произведения становится событием особой значимости.

В программе "Русских сезонов" в Германии "Альпийская симфония" Рихарда Штрауса прозвучит трижды: 14, 15 и 16 июня в Херфорде, Хамме и Падерборне. Вместе с ней будет исполнен легендарный рахманиновский опус – "Вариации на тему Паганини", где солистом выступит один из самых востребованных молодых российских пианистов – Юрий Фаворин. Объединенный оркестр из 125 музыкантов возглавит Франк Берман, который регулярно сотрудничает с филармонией Северо-Западной Германии и знаком с Уральским молодежным симфоническим оркестром.

Уральскую эстафету "Русских сезонов" в Германии продолжит Уральский академический филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса. 28 и 30 июня он станет участником старейших европейских летних фестивалей в Бад-Киссингене и Райнгау. Оба фестиваля ведут свою историю с середины 1980-х годов и являются значимыми культурными событиями регионов, привлекающими выдающихся исполнителей, таких как Чечилия Бартоли, Григорий Соколов, Аркадий Володось, Фазил Сай. В Райнгау существует свой собственный "диалект" григорианского пения и находится самый старый действующий орган в Германии. Фестиваль Kissinger Sommer поражает размахом: свыше 50 концертов для 30 000 слушателей.

В фестивальных программах Уральского филармонического оркестра примет участие выдающийся скрипач Сергей Крылов, который исполнит сольную партию в Пятом скрипичном концерте Паганини. Второй солист – молодой пианист Бехзод Абдураимов – станет открытием для оркестра. В свои неполные 30 лет музыкант достиг всемирной известности и является эксклюзивным артистом британского звукозаписывающего лейбла Decca Classics. Первый фортепианный концерт П.И. Чайковского, который он исполнит с Уральским филармоническим, – одно из самых известных произведений композитора, чье имя стало синонимом русской музыкальной культуры XIX века.

Летние концерты симфонических оркестров Свердловской филармонии организованы в сотрудничестве с продюсерской компанией RCCR Projects GmbH, известной своими инициативами в сфере культуры и международного сотрудничества.

В ноябре коллектив под управлением главного дирижера Дмитрия Лисса выступит в крупнейших залах Леверкузена и Гамбурга. Для Вестфалии и центральной Германии он готовит масштабную панораму рахманиновского творчества. 13 ноября в зале Леверкузена с ведущим российским пианистом Николаем Луганским будет исполнена "Рапсодия на тему Паганини", а также последнее сочинение композитора – "Симфонические танцы".

20 ноября рахманиновские "Колокола" и "Всенощное бдение" зазвучат в великолепном зале Эльбской филармонии. Ее здание, напоминающее музыкальный корабль, плывущий на всех парусах по Эльбе, впервые "примет на борт" Большой оркестр и Симфонический хор Свердловской филармонии. Поэма "Колокола" является знаковым произведением для обоих коллективов. С ним связаны памятные события: первые зарубежные гастроли хора, трансляция концерта на европейском телеканале Arte, финальный концерт собственного абонемента Уральского филармонического оркестра в Концертном зале Мариинского театра, выступление в парижском зале Плейель.

"Путешествие" по Эльбе под руководством Дмитрия Лисса и Андрея Петренко станет достойным завершением миссии посланников "Русских сезонов" в Германии, которыми впервые становятся региональные коллективы, занявшие почетные места в ряду самых достойных представителей российской культуры.

Выступления Уральского филармонического оркестра и Симфонического хора Свердловской филармонии в Леверкузене и Гамбурге проходят в рамках большого европейского тура, организованного агентством Karsten Witt Musik Management. Наряду с концертами в Германии уральские артисты выступят в двух австрийских городах – Вене и Граце.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

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